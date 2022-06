Puda: zarejestrowaliśmy kilkanaście tysięcy uczestników Światowego Forum Miejskiego

Do wtorku 21 czerwca udało nam się zarejestrować kilkanaście tysięcy uczestników 11. edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach - poinformował w środę w TVP Info minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

W dniach od 26 do 30 czerwca w Katowicach odbędzie się 11 edycja Światowego Forum Miejskiego. Minister funduszy i polityki regionalnej pytany w środę w TVP Info o organizację Forum ocenił, że jest to największe tego typu wydarzenie organizowane w Polsce w tym roku oraz pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w państwie Europy Środkowo-Wschodniej.

"Jest to dla nas również wielkie wyzwanie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że - po pierwsze - po Covidzie, a po drugie, w tej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili, wiele osób zastanawia się czy do nas przyjechać" - podkreślił. Puda dodał, że jednak dobrą informacją jest fakt, że do wtorku 21 czerwca udało się zarejestrować kilkanaście tysięcy uczestników.

Minister przekazał, że dyskusja będzie toczyła się w kilku głównych tematach m.in. tych dotyczących zazieleniania miast czy samego ich planowania. Jak poinformował, podczas wydarzenia będzie działać ponad 90 stoisk, które będą starały się przybliżyć dyskusję o sytuacji w miastach.

Buda zaznaczył, że organizacja wydarzenia jednocześnie jest promocją zarówno Polski, jak i województwa śląskiego i samych Katowic.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" będzie 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej wydarzenie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice.

Celem WUF jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. Forum jest okazją do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się doświadczeniami. W efekcie powstają rekomendacje dla polityk miejskich i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast. Tegoroczne Forum odbędzie się w formule hybrydowej.