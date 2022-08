Puławy: Od września mniej uczniów z Ukrainy może rozpocząć rok szkolny w regionie

Jeszcze w czerwcu w puławskich szkołach uczyło się 391 dzieci z ukraińskich rodzin. Już teraz dyrektorzy szkół mówią o mniejszej liczbie zapisanych do tej pory uczniów z Ukrainy - powiedziała Agnieszka Zamojska z Urzędu Miasta w Puławach.

W czerwcu do puławskich podstawówek uczęszczało 164 uczniów z Ukrainy, a do szkół średnich 227. Jak podkreśliła w rozmowie z PAP kierownik wydziału edukacji, sportu i spraw społecznych Urzędu Miasta Puławy Agnieszka Zamojska, dyrektorzy podkreślają, że uczniów z Ukrainy w puławskich szkołach podstawowych będzie w nadchodzącym roku szkolnym mniej. "Tendencję spadkową było widać już w czerwcu. Część uczniów wróciła z rodzinami na Ukrainę, część pojechała dalej na zachód. Nie wszyscy, którzy chodzili do szkoły w maju i czerwcu, wrócą do niej za kilka dni" - powiedziała i dodała, że "dokładne dane będą dostępne w pierwszych dniach września, jak uczniowie zgłoszą się do szkół".

W ocenie rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Puławach Macieja Sarana w tym momencie nie ma możliwości podania liczby ukraińskich uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną w regionie rok szkolny. "Nie mamy możliwości wygenerowania pełnych danych z systemu o liczbie uczniów, ponieważ nie zostały one jeszcze w pełni wprowadzone przez dyrektorów szkół. Tak naprawdę jest jeszcze kilka dni na zapisanie dziecka do szkoły i sytuacja z liczbą ukraińskich uczniów może ulec zmianie" - wyjaśnił.

Obecnie w powiecie puławskim nadal działa 18 punktów stałego zakwaterowania, w których przebywa 381 osób z Ukrainy. Wolne miejsca są między innymi w Domu Pracy Twórczej "Dom Dziennikarza" w Kazimierzu Dolnym, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Puławach, internacie w Nałęczowie i w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach. "Z każdym dniem zwalniają się kolejne obiekty i przybywa miejsc. Liczba obiektów tymczasowego zakwaterowania zmniejszyła się z 27 do 18. Tendencja jest zdecydowanie spadkowa i nie pojawiają się już nowi uchodźcy" - podsumował Saran.