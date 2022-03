Punkt zbiórki i wydawania darów dla uchodźców ruszył w Bielsku-Białej

Punkt zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy został uruchomiony w piątek w Bielsku-Białej. Magistrat wykorzystał do tego udostępniony mu pusty hipermarket jednej z sieci handlowych, która wycofała się z Polski – podali bielscy urzędnicy.

"Przy ul Warszawskiej 180 powstało miejsce, w którym darczyńcy mogą zostawić dary, a Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br., mogą przyjść i otrzymać potrzebne artykuły" - powiedział nadzorujący prace przygotowawcze w punkcie Krzysztof Gałuszka z magistrackiego wydziału komunikacji.

Emilia Klejmont z wydziału prasowego urzędu miejskiego podkreśliła, że w magazynie przy Warszawskiej powstał punkt, w którym uchodźcy mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

W dawnym hipermarkecie są artykuły pierwszej potrzeby. Na paletach jest odzież i obuwie, pościel, środki higieny, a także żywność.

"Staramy się zebrać taki asortyment, żeby zaspokoić najpilniejsze potrzeby, o których wiemy. W pierwszej kolejności jest nam potrzebna żywność z długim terminem przydatności do spożycia i środki higieny" - wyjaśnił Gałuszka.

Urzędnik dodał, że w magazynie potrzebni są wolontariusze, którzy mogliby pomóc w kontakcie z uchodźcami. Chodzi zwłaszcza o osoby, które znają ukraiński.

"Ukraińcy pytają o pewne produkty. Czasami jest bariera językowa i żeby nie tracić czasu na tłumaczenie, prosimy wolontariuszy o pomoc w kontakcie. Osoby zainteresowane pomocą zapraszamy bezpośrednio do punktu przy ul. Warszawskiej" - dodał Krzysztof Gałuszka.

Magazyn będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 17.00, a w sobotę od 9.00 do 13.00. Wnioski o przyznanie PESEL będzie można składać tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00.