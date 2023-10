R. Biedroń: 15 października będzie można zmienić dzisiejszą rzeczywistość

Chciałbym poprosić o pełną mobilizację, o to żebyśmy poszli głosować. Jeżeli narzekacie na obecną władzę, jeżeli narzekacie na dzisiejszą rzeczywistość w Polsce, to 15 października będzie można ją zmienić – zaapelował w piątek w Krośnie (Podkarpackie) współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Polityk wskazywał, że dzięki wyborom można zmienić obecną rzeczywistość i zamienić ją na "Polskę uśmiechniętą, otwartą i tolerancyjną". "Niech te wybory będą naszym protestem przeciwko tej skorumpowanej, zdegenerowanej władzy" - oświadczył Biedroń.

Jego zdaniem wybory to będzie wybór między "czarno-brunatną koalicją PiS-u i Konfederacji", a "Polską uśmiechniętą i tolerancyjną". "To będzie wybór między Polską +Rydzykową+ a Polską +Rydzikową+ (Łukasz Rydzik to +jedynka+ listy Lewicy do Sejmu w okręgu krośnieńskim - PAP). To wybór, czy będzie nami rządził wójt z plebanem, czy będziemy Polską samorządową, Polską wolną" - mówił.

W ocenie współprzewodniczącego Nowej Lewicy, obecny rząd sprawił, że Polska w UE "siedzi na karnym jeżyku". "Prawie 1 tys. dni nie ma pieniędzy z KPO, na szpitale, remonty szkół, na to wszystko, co jest dzisiaj ważne" - wyliczał Biedroń.

Dodał, że postulaty Lewicy to m.in. godna emerytura i renta wdowia, kolej w każdym powiecie, regularny autobus w każdym mieście, dostęp do szpitala w każdym powiecie. "Te wybory to także wybór, czy takie miasta, jak Krosno, będą się rozwijać, czy zwijać" - mówił Biedroń.

Polityk był pytany m.in. o doniesienia, że gazety lokalne z grupy Polska Press (należące do Orlenu) odmówiły publikacji płatnych reklam m.in. Lewicy. Zdaniem Biedronia, oznacza to, że "(Daniel) Obajtek przekształcił media lokalne w gadzinówkę partyjną".

"To są gazetki partyjne. Ta decyzja pokazuje, w jakiej Polsce żyjemy, że są kandydaci, którzy mogą się reklamować w mediach i są tacy, którzy nie mogą, bo nie jest to zgodne z linią partii" - powiedział Biedroń.

W piątek na stronie Polski Press umieszczono oświadczenie "w sprawie bezpodstawnych zarzutów Nowej Lewicy o rzekomą cenzurę w Polska Press". "W odpowiedzi na pojawiające się w mediach i przestrzeni publicznej informacje, jakoby Polska Press działała niezgodnie z prawem, odmawiając publikacji reklamy komitetu wyborczego Nowej Lewicy, informujemy, że działania Spółki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa" - podkreślono.

"Wydawca, tak jak wskazano w art. 36 ust. 4 w ustawie prawo prasowe, ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, (czyli materiałów odpłatnych) jeśli ich treść lub forma jest niezgodna z linią programową wydawcy. Polska Press podjęła taką decyzję zgodnie z własnym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy w oświadczeniu Polska Press. "Powielanie kłamliwych twierdzeń rozczarowanego kandydata komitetu, jakoby Polska Press stosowała cenzurę, narusza renomę Polska Press" - czytamy.