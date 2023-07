R. Biedroń: apelujemy do opozycji o jedność w sprawie polityki migracyjnej

Apelujemy do opozycji o jedność w sprawie polityki migracyjnej o to, aby nie uczestniczyć w grze PiS dotyczącej kwestii migracji - powiedział w środę współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jednocześnie poinformował, że jego ugrupowanie zapytała komisarz UE o kwestie relokacji.

"Kiedy premier Mateusz Morawiecki wciska nam kit w sprawie wciskania uchodźców przymusowo do Polski, my jako Lewica mówimy: sprawdzam. Chcemy się dowiedzieć i przygotowaliśmy odpowiednie pismo, jak jest naprawdę i czy Polska naprawdę będzie zmuszona do tego, żeby przymusowo relokować uchodźców" - powiedział Biedroń podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Poinformował, że Lewica złożyła pismo na ręce komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson w kontekście jej niedawnych wypowiedzi dotyczących relokacji.

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, która odwiedziła we wtorek włoską wyspę Lampedusę, na którą przybywają setki migrantów z Afryki Północnej, oświadczyła podczas konferencji prasowej, że "jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację +migrantów+ musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim". Słowa te padły kilka dni po udzielonym TVN24 wywiadzie, gdzie Johansson mówiła, że tzw. pakt migracyjny, czyli unijne porozumienie w sprawie relokacji migrantów, nie ma charakteru przymusowego.

"PiS i premier Morawiecki próbują manipulować tą wypowiedzią, dlatego my, jako Lewica, pytamy wyraźnie panią komisarz, jak jest naprawdę i oczekując odpowiedzi na piśmie, czy naprawdę uchodźcy będą przymusowo relokowani na terenie Polski" - zaznaczył Biedroń.

Jednocześnie Biedroń powiedział, że Lewica "jasno i wyraźnie" apeluje do wszystkich demokratycznych sił na opozycji, żeby nie uczestniczyć w grze PiS dotyczącej kwestii migracji. "Apelujemy o to, aby opozycja w tej grze nie uczestniczyła i dlatego nie będziemy głosowali (w Sejmie - PAP) w sprawie referendum za, będziemy głosowali przeciw i nie będziemy uczestniczyli w żadnej nagonce na jakąkolwiek grupę społeczną" - podkreślił.

Jednocześnie Biedroń odniósł się do planowanego na czwartek spotkania premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, na którym ma być poruszany temat migracji. "W tej sprawie dziś o godz. 16 zbiera się klub Lewicy. Będziemy o tym rozmawiali, ale od razu mogę zadeklarować, że Lewica nie da się wciągnąć w żadną grę polityczną PiS i środowiska, które znów chce nas podzielić. Apelujemy do opozycji o solidarność w tej sprawie" - mówił.

Dodał, że "nie rozumie zaproszenia premiera Morawieckiego", bo w sprawie migracji wszystkie siły opozycyjne się wypowiedziały i przedstawiły stanowisko. W związku z tym - jego zdaniem - żadne z ugrupowań opozycyjnych "nie powinno uczestniczyć w tej grze".