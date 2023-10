R.Biedroń: dziewczyny, idźcie na wybory, wasze prawa muszą stać się naszą siłą

Dziewczyny, idźcie na wybory; wasze prawa muszą dzisiaj stać się naszą siłą 15 października - zwrócił się do kobiet współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Podkreślał, że uczestnicy "Marszu Miliona Serc" są zjednoczeni, "gotowi zwyciężyć, utworzyć demokratyczny, europejski, nowoczesny rząd - cała opozycja".

W niedzielę w samo południe na Rondzie Dmowskiego w Warszawie zebrali się uczestnicy zainicjowanego przez szefa PO Donalda Tuska "Marszu Miliona Serc".

Robert Biedroń w swoim wystąpieniu wskazywał, że "to kobiety wygrają te wybory". "Tu dzisiaj jest Polska. Tu jest Polska uśmiechnięta, tolerancyjna, otwarta. Tu jest przyszłość Polski" - zastrzegł.

Jak mówił, "kilka kilometrów stąd, na północy Warszawy, na Żoliborzu panuje mrok, który niszczy Polskę, niszczy prawa kobiet, niszczy prawa mniejszości, niszczy polską kulturę, niszczy polski samorząd, dzieli Polaków".

"Ale dzisiaj, tutaj w Warszawie, w całej Polsce, jest nadzieja i jest nas więcej niż tej nienawiści z Żoliborza. Dlatego zwyciężymy" - podkreślił Biedroń.

Dodał, że uczestnicy marszu są zjednoczeni. "Myślę, że na tę deklarację czekaliście zbyt długo, ale ona dzisiaj musi paść z tej sceny: jesteśmy gotowi do tych wyborów, jesteśmy gotowi zwyciężyć, jesteśmy gotowi utworzyć demokratyczny, europejski, nowoczesny rząd - cała opozycja" - zadeklarował.

Biedroń zwrócił się do Polek z przesłaniem: "Wiem, co czujecie, kiedy widzicie nienawiść. Wiem, co czujecie, kiedy rządzący podnoszą na was ręce. Ale dzisiaj nasz strach, wasz strach, musi zwyciężyć. Wasze prawa muszą dzisiaj stać się naszą siłą. Wasza determinacja musi się stać naszą siłą 15 października. Musimy pogonić ten rząd. Dziewczyny, jesteście gotowe?" - pytał.

"Dziewczyny, idźcie na wybory!" - zaapelował, zwracając się do "przyjaciółek, koleżanek, żon, partnerek, babek".

Następnie zaapelował do mężczyzn, by byli solidarni z kobietami. "Zróbcie to dla waszych synów i dla waszych córek. 15 października zwyciężymy" - zapewnił.