R. Biedroń: fundamentem mafii wizowej i zbożowej jest rządzący naszym krajem PiS

Mafia wizowa i zbożowa mają swoje fundamenty; fundamentem obu tych mafii jest dziś rządzący naszym krajem PiS - powiedział w Toruniu współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Dodał, że Lewica wzywa do dymisji szefa MSZ Zbigniewa Raua oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

"Sytuacja w Polsce jest dziś dramatyczna. Wszyscy państwo obserwujecie doniesienia dziennikarzy, mediów, o dwóch wielkich aferach, które zagrażają bezpieczeństwu Polski. Pierwsza związana z mafią wizową i druga związana z mafią zbożową. Jedna i druga ma swoje fundamenty. Fundamentem obu tych mafii jest dziś rządzący naszym krajem PiS - na czele z Kaczyńskim. Nie byłoby tej sytuacji, gdyby Polską nie rządził PiS" - mówił w piątek Biedroń na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Jak ocenił, "mafia wizowa ma dzisiaj swój symbol - jest to logo PiS". "Dobrze wiemy, że za tym wszystkim musiały stać - jak w mafii - grube ryby. Za tym wszystkim musieli stać politycy PiS, którzy tworzyli grunt, aby rozporządzenie wpuszczające uchodźców powstało, żeby prezydent (Andrzej) Duda mógł przepchnąć swoją ustawę dotyczącą mianowania w placówkach dyplomatycznych ludzi związanych z PiS. Oni do tego dawali podstawy" - mówił europoseł.

Dodał, że jego środowisko polityczne domaga się natychmiastowej dymisji szefa MSZ. "Zbigniew Rau przecież musiał wiedzieć, co tam się dzieje, jeżeli rzeczywiście kieruje ministerstwem. Gdyby nie dziennikarze do dzisiaj ta afera mafijna nie zostałaby wyjaśniona" - wskazał Biedroń.

Lider Lewicy mówił także o "aferze zbożowej". "Dzisiaj jest ostatni dzień obowiązywania bardzo krótkiego embarga na ukraińskie zboże. Dlaczego krótkiego? Wszyscy wiemy: bo strefa wpływów PiS w Europie jest dziś równie krótka, jak to embargo. Oni nie mają dziś nic do powiedzenia. Mając swojego komisarza ds. rolnictwa, mając swojego przedstawiciela w Radzie Europejskiej, mając największą delegację narodową w Parlamencie Europejskim - dziś PiS siedzi w UE na oślej ławce. Nie ma dziś nic do powiedzenia ws. europejskich, dlatego nie dowieźli kolejnego tematu, nie dowieźli także dlatego, a cenę za to zapłacą rolnicy, bo prawdopodobnie tam też działa mafia zbożowa" - mówił Biedroń.

Dodał, że Lewica domaga się dymisji komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. "Obok dymisji ministra Raua, domagamy się natychmiast dymisji komisarza Wojciechowskiego".

Biedroń zaapelował także do sił opozycyjnych o podpisanie podczas marszu 1 października paktu sejmowego.

"Jedynka" Lewicy w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim Joanna Scheuring-Wielgus przekonywała, że jedynie Lewica może zbudować skuteczną zaporę przeciwko rządom PiS i Konfederacji. Prezentowała tekturowe postacie Krzysztofa Bosaka (kiedyś w koalicji z PiS), Przemysława Wiplera (kiedyś członka PiS) oraz Anny Marii Siarkowskiej (startującej kiedyś z list PiS) i przekonywała, że do koalicji tych partii po wyborach może dojść.

Szef MSZ Zbigniew Rau zdecydował o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP, oraz o zwolnieniu ze stanowiska i rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ Jakubem Osajdą - przekazał resort dyplomacji.

"W związku z trwającymi ustaleniami w sprawie nieprawidłowości w procesie wydawania wiz minister Spraw Zagranicznych zdecydował, co następuje: zwolnić ze stanowiska i rozwiązać umowę o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakubem Osajdą" - poinformował w piątek resort dyplomacji w komunikacie. Jak podkreślono, szef MSZ zdecydował też o przeprowadzeniu nadzwyczajnej kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP.

Minister spraw zagranicznych podjął też decyzję, by wypowiedzieć umowy "wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych w wyniku zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego".

W minionym tygodniu "GW" napisała, że Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny w MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników.

Dziennik napisał, że "z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich". "To one, według informacji +Wyborczej+, stały za projektem rozporządzenia ministra Wawrzyka" - napisała "GW". Podała, że w 2022 r. do Polski przybyło około 200 tys. migrantów, w tym 130 tys. z krajów muzułmańskich.

W czwartek portal Onet podał, że "ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood". "Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tys. dol." - czytamy. Według portalu jedna z grup przyjechała do Polski po naciskach wiceministra, a potem udała się do Meksyku, skąd próbowała się przedostać do USA, po czym amerykańskie służby ostrzegły polskie władze o stworzonym w ten sposób kanale przerzutowym nielegalnych imigrantów.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ; powodem tej decyzji - jak podał resort dyplomacji - był "brak satysfakcjonującej współpracy". Kilka dni później premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim zapytany został o odwołanie Wawrzyka i doniesienia medialne wskazujące, że dymisja związana jest z działaniami CBA. Szef rządu odpowiedział, że toczy się podstępowanie wyjaśniające i odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w czwartek, że pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz dotarły do CBA w lipcu 2022 roku. "Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło szereg działań, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa" - mówił Żaryn.