R. Biedroń o słowach D. Tuska ws. migracji: szkodzą opozycji; licytowanie się na nienawiść skazuje nas na przegraną

Wypowiedź Donalda Tuska ws. migracji szkodzi opozycji. Licytowanie się na nienawiść skazuje nas zawsze na przegraną. Apeluję, żeby nie iść tą drogą, bo uważam, że to wielki błąd - podkreślił w rozmowie z PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Szef PO Donald Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. "Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz (wicepremier, lider PiS Jarosław - PAP) Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak, cytuję: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu" - powiedział. "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień" - stwierdził lider PO.

W ocenie Biedronia, wypowiedź Donalda Tuska "szkodzi opozycji". "Opozycja powinna być demokratyczna, opozycja powinna stawać po stronie człowieka i jego godności" - podkreślił europoseł. "Jeżeli mamy bronić demokracji, to nie możemy przebijać w nietolerancji, w podziałach, w nawoływaniu do nienawiści Konfederacji i PiS-u, bo mam wrażenie, że taki był oddźwięk tego, co zrobił Donald Tusk" - powiedział.

"Licytowanie się na nienawiść skazuje nas zawsze na przegraną, bo PiS i Konfederacja zawsze w nienawiści będą lepsi od nas" - stwierdził polityk Lewicy.

"Apeluję, żeby nie iść tą drogą, bo uważam, że to wielki błąd, o który cała opozycja, a w szczególności Koalicja Obywatelska, może zapłacić cenę" - dodał europoseł. "Na Lewicy nie przyłączymy się do tego typu nagonki, bo uważamy, że Polska może prowadzić mądrą, rozsądną, gwarantującą Polkom i Polakom politykę bezpieczeństwa migracyjnego, niewpisującą się w nagonkę na uchodźców" - podkreślił Biedroń.