R.Bochenek: Głosując na jakąkolwiek partię opozycyjną, otwieracie Donaldowi Tuskowi drogę do władzy

Głosując na jakąkolwiek partię opozycyjną, otwieracie Donaldowi Tuskowi drogę do władzy i skazujecie Polskę na chaos, brak jakiejkolwiek stabilizacji i decyzyjności w kluczowych momentach z punktu widzenia tego, co dzieje się za wschodnią granicą - ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Konferencja prasowa z udziałem Rzecznika PiS Rafała Bochenka, ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka i europosła Patryka Jakiego odbyła się we poniedziałek w Warszawie. Bochenek pytany był o wyniki opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu.

Według badań, PiS mogłoby liczyć na 32,6 proc. głosów; KO - na 26, 6 proc., Trzecia Droga na 10, 6 proc., a Lewica na 9,9 proc. Do Sejmu weszłaby także Konfederacja z 9,5 proc. poparciem. Nikt nie wyraził poparcia dla ruchu Polska jest jedna.

Bochenek powiedział, że nie jest dla niego żadnym zaskoczenie, że PiS jest liderem sondaży, bo wszystkie sondaże od wielu tygodni wskazują, że to najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory". "Robimy wszystko, żeby te sondaże się potwierdziły. Pracujemy ciężko w terenie, chcemy doprowadzić do tego, że to właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy zwycięży po raz trzeci z rzędu i będzie prowadził sprawy polskie w dobrym kierunku" - dodał.

"To co mogę powiedzieć, komentując wyniki innych partii opozycyjnych, to że głosując na jakąkolwiek partię opozycyjną, otwieracie Donaldowi Tuskowi drogę do władzy i skazujecie Polskę na wielki chaos, awanturę, brak jakiejkolwiek stabilizacji i decyzyjności w kluczowych momentach z punktu widzenia tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - z wojną na Ukrainie, jak i również w kontekście tego, co planuje w najbliższych miesiącach UE, mając na uwadze chociaż przymus relokacyjny" - podkreślił rzecznik PiS.

Dlatego, jak dodał, "naprawdę bardzo dobrze przemyślcie swoje wybory, czy warto oddawać głos na którąkolwiek z partii opozycyjnych". "Bo oni mówią, że idą de facto razem" - zauważył. "Oni chcą razem tworzyć rząd i de facto to będzie otwarcie drogi do władzy ponownie Donaldowi Tuskowi, który jest wielkim orędownikiem tego typu rozwiązań, co pokazał poprzez swoją działalność, jako premier rządu polskie i jako szef Rady Europejskiej" - ocenił Bochenek.

Według sondażu, PiS/Zjednoczona Prawica uzyskałaby 32,6 proc. W badaniu przeprowadzonym w sierpniu partia rządząca mogła liczyć na 32,4 proc. poparcia. Drugie miejsca w najnowszym sondażu zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,6 proc. (przed miesiącem 30,6 proc.). Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), która odnotowała 10,6 proc. poparcia (poprzednio 9 proc). Wzrost notowań odnotowała Lewica. Na formację tę zagłosowałoby teraz 9,9 proc. respondentów (poprzednio 7,7 proc.). Spadek poparcia zaliczyła Konfederacja - 9,5 proc. osób zadeklarowało, że zagłosuje na tę partię (poprzednio było to 11,8 proc. badanych). Poparcie dla Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 1,5 proc. respondentów.