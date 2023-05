R.Bochenek: inwestując w rodziny, de facto wspieramy wzrost gospodarczy

Inwestując w rodziny, de facto wspieramy wzrost gospodarczy, bo te pieniądze trafią na rynek i obywatele będą za nie kupować produkty i usługi; rosnąć będzie nie tylko nasza gospodarka, ale przede wszystkim poziom życia polskich rodzin - mówił PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek komentując propozycje ogłoszone na weekendowej konwencji.

W weekend z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz najważniejszych polityków ugrupowania odbyła się w Warszawie konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Podczas konwencji odbyło się 10 paneli tematycznych dotyczących m.in. gospodarki, kwestii społecznych, energetycznych oraz obronności, gdzie "wykuwano" propozycje programowe partii na zbliżające się wybory.

Lider PiS ogłosił w niedzielę, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia; zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podsumowując konwencję powiedział PAP, że było to bardzo ważne wydarzenie w procesie przygotowywania całościowego programu partii na kolejną kadencję.

"Prawie 5 tys. uczestników, dwa dni debat i paneli z udziałem polityków oraz kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin. Opozycja wyszydza taki sposób pracy, oni wolą agresję, pogardliwe, nasączone negatywnymi emocjami wypowiedzi, a my chcemy pracować" - zaznaczył Bochenek.

"Dla PO, PSL i innych partii opozycyjnych, program nie ma żadnego znaczenia, bo i tak nigdy go nie realizowali, robiąc wszystko, łącznie z kłamliwą propagandą ich mediów, aby ludzie o ich obietnicach jak najszybciej zapomnieli" - dodał.

Zdaniem Bochenka, był to "wyrafinowany proces oszustwa obywateli, legitymizowany przez konkretne media i konkretne osoby, propagandystów".

"Dla nas praca programowa jest kluczowa, dlatego tak wielką wagę przykładamy do programu. Stąd objazd po Polsce, bo to obywatele są naszymi najważniejszymi ekspertami. Zebraliśmy sugestie, prośby od obywateli, przedyskutowaliśmy to na panelach i nasz lider pan prezes Jarosław Kaczyński zdecydował" - mówił rzecznik PiS.

Bochenek dodał, że weekendowa konwencja to pierwszy krok, ale nie ostatni na drodze do sfinalizowania całościowego programu na przyszłą kadencję.

"Trzy bardzo konkretne propozycje: podniesienie świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł miesięcznie, darmowe leki dla dzieci i seniorów, co de facto będzie stanowiło istotne wsparcie także dla młodych małżeństw na wypadek choroby ich dzieci, oraz darmowe państwowe autostrady, dzięki czemu z jednej strony zmniejszą się koszty podróży, a z drugiej korki na bramkach odejdą do lamusa" - wyliczał polityk.

"Jeśli chodzi o podniesienie 500 Plus do 800 Plus od nowego roku, to robimy to dlatego, iż inflacja do tego czasu będzie opanowana, a my potrzebujemy stymulować wzrost gospodarczy. Inwestując w rodziny, de facto wspieramy wzrost gospodarczy, bo przecież te pieniądze trafią na rynek i obywatele będą za to kupować produkty, czy usługi. Rosnąć będzie nie tylko nasza gospodarka, ale przede wszystkim poziom życia polskich rodzin" - podkreślił Bochenek.

"Nie oglądamy się na Donalda Tuska i opozycję, którzy zioną hejtem i agresją, ubliżają już chyba wszystkim. Pracujemy i robimy swoje, bo chcemy nadal służyć polskiemu społeczeństwu" - podsumował rzecznik PiS.