R.Bochenek o spotkaniu polityków opozycji z Joe Bidenem: Donald Tusk nie zdążył sobie nawet zrobić zdjęcia

To jest wszystko żałosne, jak to wyglądało w wykonaniu polskiej opozycji - podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek odnosząc się do spotkania polityków opozycji z prezydentem USA Joe Bidenem. Okazało się, że trwało raptem niecałą minutę; Donald Tusk nie zdążył sobie nawet zrobić zdjęcia - dodał .

Prezydent Joe Biden rozmawiał we wtorek w Warszawie z szefem PO, b. premierem Donaldem Tuskiem, z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim a także marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Do rozmowy doszło po przemówieniu wygłoszonym przez prezydenta USA w Arkadach Kubickiego.

"Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie" - napisał Tusk na Twitterze. "Spotkanie z prezydentem Joe Bidenem po jego przemówieniu w Warszawie. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji. Great to have you in Warsaw again, Mr. President!" - napisał na Twitterze Trzaskowski zamieszczając też zdjęcie z Joe Bidenem. Rozmowa z prezydentem USA była dla mnie zaszczytem honorem - napisał z kolei Grodzki również dołączając zdjęcie z rozmowy.

W środę o spotkanie przedstawicieli opozycji z Joe Bidenem był pytany w TVP Info rzecznik PiS Rafał Bochenek. Po uwadze, że "każdy ma swoją prawdę, czy to spotkanie trwało 10, 15 czy 40 sekund, czy też kilka minut, jak próbują to przedstawiać politycy opozycji", Bochenek został zapytany, czy jego zdaniem była to "słuszna koncepcja, by rozdmuchać" spotkanie z Bidenem.

"To jest wszystko żałosne, jak to wyglądało w wykonaniu polskiej opozycji" - powiedział Bochenek. "Liderów opozycji, mam tutaj na myśli Donalda Tuska, (Rafała) Trzaskowskiego czy pana senatora Tomasza Grodzkiego, którzy w kolejce ustawiali się po zdjęcie do pana prezydenta Joe Bidena" - mówił polityk PiS. Jego zdaniem "balonik został napompowany przez polityków opozycji", m.in. Radosława Sikorskiego, który zapowiadał, że to będzie "jakieś wielkie spotkanie, podczas gdy okazało się, że trwało raptem niecałą minutę".

"Pan Donald Tusk nawet nie zdążył sobie zrobić zdjęcia. W związku z tym dzisiaj na mediach społecznościach zamieszcza zdjęcie sprzed pięciu lat. To jest wszystko żałosne, małostkowe" - ocenił Bochenek. "I jest to próba leczenia kompleksów polityków opozycji" - podkreślił.

Wcześniej w środę rano o spotkania polityków opozycji z Joe Bidenem TVP Info zapytało wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, m.in. o zamieszanie dotyczące zdjęć prezydenta USA z politykami opozycji. "Dla mnie to jest szczerze mówiąc trochę zabawne, jak czytam te dyskusje, bo ja tam byłem, akurat miałem możliwość obserwowania tego" - powiedział wiceminister.

Dodał, że głównymi punktami tego dnia, to były spotkania prezydenta USA z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Mateuszem Morawieckim, przemówienie na Zamku Królewskim. Jak zaznaczył, po tym przemówieniu odbyło się bezpośrednie spotkanie z premierem Morawieckim, które - jak zapewnił - trwało około 20-30 minut.

"Później rzeczywiście była pewna grupa, kolejka osób, ustawionych do wspólnego zdjęcia. Tak się akurat składa, że ja również znalazłem się w tej grupie. Tak protokół amerykański nas tam ustawiał. Wyglądało to w taki sposób, że stał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, mnie ustawiono dokładnie za Donaldem Tuskiem, przed marszałkiem Grodzkim. Ja nawet przepuściłem marszałka Grodzkiego, żeby jakieś protokolarne reguły zachować" - relacjonował Jabłoński.

"Każdy podchodził, chwila rozmowy, 20-30 sekund, uściśniecie dłoni" - mówił Jabłoński. "Oczywiście to jest wielki zaszczyt i ja też się bardzo cieszę, że miałem okazję porozmawiać chwilę z prezydentem USA o Inicjatywie Trójmorza, bo to jest niezwykle ważna rzecz. Ale jakbym twierdził, że miałem wczoraj jakieś rozmowy, czy niezwykle ważne spotkanie, które było głównym punktem, to bym się trochę ośmieszał i myślę, że trzeba zachować pewną powagę" - zaznaczył wiceminister.

Podkreślił, że to co się działo w Warszawie i w Kijowie między prezydentami, rządami jest najważniejsze.