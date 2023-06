R.Bochenek: PO kolejny raz żeruje na kolizji samochodowej

Politycy PO próbują na kolizjach samochodowych robić politykę i upolityczniać tego rodzaju zdarzenia w najgorszym tego słowa znaczeniu, prawda też dla nich nie ma żadnego znaczenia - powiedział w poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Podczas wspólnej konferencji sztabowców Zjednoczonej Prawicy rzecznik PiS Rafał Bochenek został zapytany o filmik, który zamieściła na Twitterze posłanka KO Agnieszka Pomaska, który był komentarzem do niedzielnej kolizji w woj. podlaskim z udziałem samochodu policyjnego należącego do kolumny rządowej, a przedstawiał inną sytuację z udziałem rządowej kolumny.

"Politycy opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej na czele z jej liderem Donaldem Tuskiem, prowadzą politykę jednego wielkiego oszustwa, manipulacji i inscenizacji: kłamać, kłamać, a kłamstwo kłamstwem przykrywać" - powiedział rzecznik PiS.

"Po raz kolejny żeruje się na kolizji samochodowej. Wszyscy doskonale wiemy, jakie były okoliczności tego zdarzenia, one są wyjaśniane przez poszczególne służby i to nie był wypadek intencjonalny" - dodał Bochenek.

"Dzisiaj po raz kolejny politycy PO próbują na tego rodzaju zdarzeniach robić politykę i upolityczniać to całe zdarzenie w najgorszym tego słowa znaczeniu" - podkreślił.

Bochenek przypomniał, że podobnie próbowano rozgrywać wypadek z udziałem premier Beaty Szydło w 2017 roku. "Po latach procesu sąd zdecydował, że winę za ówczesny wypadek, do którego doszło w Oświęcimiu ponosił pan Kościelniak, który po latach przystąpił do Platformy Obywatelskiej i jest działaczem tej partii" - zauważył polityk PiS.

"Jednym słowem prawda dla Platformy Obywatelskiej nie ma żadnego znaczenia" - dodał.

Padło też pytanie o filmik rzecznika PO Jana Grabca, który porównał sytuację z Niemiec, gdy kolumna rządowa zatrzymuje się na światłach, z zachowaniem polskich kolumn rządowych.

"Dwie rzeczy są charakterystyczne - ciągotki do Niemiec, to widać na każdym kroku" - ocenił polityk Suwerennej Polski Patryk Jaki. "To widać w przypadku pana Grabca, on chyba nie może wstać rano i nie myśleć, co by tu Niemcy zrobili" - dodał europoseł.

"Jakoś niedawno ich lider stracił prawo jazdy i jakoś nie byli wyjątkowo aktywni w tej sprawie" - podkreślił Jaki. "Apelowalibyśmy o otrzeźwienie umysłu i elementarną uczciwość" - dodał Jaki.

W niedzielę w Czajkach doszło do wypadku z udziałem kolumny rządowej. Policja podała, że w radiowóz, który zamykał kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy mazda. W zdarzeniu obrażenia odniosły cztery osoby - dwóch policjantów i dwie osoby z mazdy.