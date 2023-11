R. Bochenek: prezydent postąpił zgodnie z obowiązującym zwyczajem konstytucyjnym

Prezydent Andrzej Duda, powierzając misję stworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, postąpił zgodnie z obowiązującym zwyczajem konstytucyjnym i dokładnie tak samo jak postępowali jego poprzednicy - powiedział we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS). Przekazał też, iż zdecydował o powierzeniu funkcji marszałka seniora posłowi Markowi Sawickiemu z PSL. Jak uzasadnił prezydent, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.

Bochenek pytany był we wtorek o komentarze polityków opozycji po orędziu prezydenta, że kupuje on dla PiS-u czas na posprzątanie po sobie tego, co niewygodne. "Te wszystkie komentarze, które pojawiają się od wczoraj na różnych social mediach, czy wypływają z ust polityków opozycji można powiedzieć, że są komentarzami tendencyjnymi, komentarzami, które były do przewidzenia, bo przecież demokracja jest tylko wtedy, kiedy rządzi PO" - powiedział rzecznik PiS.

"Jeżeli opozycja rzeczywiście przez osiem lat krzyczała +konstytucja+, to powinna sięgnąć rzeczywiście do tej konstytucji i zwrócić uwagę, jakie są zapisy tej konstytucji, jakie są również zwyczaje konstytucyjne" - podkreślił Bochenek.

Na uwagę, że nawet politolodzy mówią, że prezydent mógł tak postąpić, ale nie musiał, rzecznik PiS odparł, że "jeżeli w Polsce obowiązuje jakieś prawo, to jednak do tego prawa powinniśmy się wszyscy stosować". "I ja tak czytam tę decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który postąpił zgodnie z obowiązującym zwyczajem konstytucyjnym i dokładnie tak samo jak postępowali jego poprzednicy" - zaznaczył Bochenek.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. Zgodnie z art. 154 konstytucji prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

Bochenek pytany, kiedy koalicja rządowa będzie tworzona, czy już rozpoczęły się rozmowy, bo do tej pory nikt np. z PSL się do takich rozmów z PiS nie przyznaje, odpowiedział, że "bardzo często w polityce jest tak, że wiele ważnych rozmów odbywa się w kuluarach". "I zanim zapadną jakieś poważniejsze decyzje, nie ma potrzeby, aby o nich mówić publicznie. Pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił i komunikował, że takie rozmowy prowadzi" - dodał Bochenek.

Dopytywany, czy jest cień nadziei, bo liderzy i posłowie PSL mówią, że nie są zainteresowani współpracą z PiS, Bochenek odpowiedział, iż "mówi się od wielu tygodni również o tym, że po drugiej stronie jest jakaś koalicja". "Przez wiele tygodni trwają jakieś rozmowy, przepychanki, walki buldogów, przeciąganie liny. I do dzisiaj nie ma umowy koalicyjnej" - podkreślił rzecznik PiS.

"Na razie to wszystko rotuje, mam takie wrażenie, rotuje marszałek Sejmu, marszałek Senatu, rotują obietnice" - ocenił Bochenek.

Rzecznik PiS został też zapytany o to, kto zostanie nowym szefem klubu PiS, bo mówiło się od dawna, że ma nim zostać obecny szef MON Mariusz Błaszczak. "Jeżeli chodzi o decyzje personalne w ramach klubu parlamentarnego PiS, to będę zapadały one wtedy, kiedy będzie formalne posiedzenie klubu" - powiedział Bochenek. Odnosząc się do szefa MON Mariusza Błaszczaka rzecznik PiS powiedział, że jest on osobą sprawną i na pewno chętnie widzianą na tej funkcji przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.