R.Bochenek: SP zapewne za nie zagłosuje za ustawą o SN; zobaczymy jak zachowa się polska opozycja

Solidarna Polska była dosyć mocno sceptyczna, jeśli chodzi o projekt zmian w SN, dlatego zapewne za nią nie zagłosują; zobaczymy jak zachowa się polska opozycja, to będzie dla nich taki moment "sprawdzam" - uważa rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpatrzyła w czwartek poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy o Sądzie Najwyższym, które odbyło się w czwartek po południu. Komisja pozytywnie zarekomendowała tylko jedną poprawkę - zgłoszoną w drugim czytaniu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczącą wydłużenia vacatio legis z 14 do 21 dni, negatywnie zaopiniowała natomiast wszystkie poprawki opozycji. Głosowanie zaplanowane jest w piątek rano na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Rzecznik PiS pytany Programie Trzecim PR, czy uda się uchwalić ten projekt powiedział: "Zobaczymy, co się wydarzy rzeczywiście w Sejmie i to też będzie taki moment +sprawdzam+ dla polskiej opozycji".

W jego opinii ze strony opozycji "było pewne próba blokowania kształtu ustawy, który był dyskutowany na poziomie komisji, bo były zgłoszone poprawki, które de facto wywracały ten kształt ustawy wynegocjowany, ustalony przez ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka".

Na uwagę, że projektowi sprzeciwia się koalicjant PiS, czyli Solidarna Polska, Bochenek zauważył, że stanowisko SP "od samego początku w jakiś sposób się krystalizowało i było jasne". "Byli dosyć mocno sceptyczni, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o te rozwiązania. Dlatego zapewne - jak mniemam - nie zagłosują za tą ustawą; ciężko stwierdzić czy się wstrzymają czy będą przeciw, natomiast wiem, że tej ustawy raczej nie poprą" - mówił.

"Zobaczymy jak zachowa się polska opozycja. Dzisiaj to tak naprawdę w jakiś sposób na nich spoczywa odpowiedzialność za los tej ustawy, z uwagi na to, że sami wielokrotnie apelowali, aby tę ustawę jak najszybciej poddać pod głosowanie" - powiedział rzecznik PiS.

13 grudnia ub.r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN, który, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Zgodnie z tym projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie jak obecnie utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Negatywnie o projekcie wypowiada się koalicjant PiS - Solidarna Polska.