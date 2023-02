R.Bochenek: trzecia kadencja jest w zasięgu ręki

Trzecia kadencja jest w zasięgu ręki; w kampanii będziemy aktywni i blisko ludzi, przed nami co kilkadziesiąt spotkań; będziemy też weryfikować to, co mówią politycy PO - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W Programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik PiS mówił o powrocie lidera partii Jarosława Kaczyńskiego do spotkań w terenie.

Bochenek podkreślił, że prezes PiS musi zakończyć leczenie pooperacyjne. Jak dodał, sztab musi dopiąć pewne kwestie związane z przejazdem prezesa po okręgach. "Ten przejazd był prowadzony, przejechanych zostało ponad 50 proc. okręgów, przed nami kilkadziesiąt spotkań" - podkreślił.

Według polityka, Kaczyński jest w trakcie rekonwalescencji, ale jest już aktywny medialnie i w najbliższym czasie w wywiadzie telewizyjnym nakreśli, co nas czeka w najbliższych tygodniach. "Powoli, powoli wracamy do pracy" - dodał Bochenek.

Zdaniem rzecznika PiS "trzecia kadencja jest w zasięgu ręki". "To wynika również z naszych badań, naszych analiz. Naprawdę, możliwe jest zwycięstwo po raz trzeci. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zwycięstwo uzyskać. Pracujemy nad tym, mamy zespół w siedzibie naszej partii, taki roboczy sztab, który już pracuje" - wskazał.

Bochenek zapowiedział, że politycy PiS będą w kampanii aktywni i blisko ludzi. "Będziemy również - to jest bardzo istotne - weryfikować to, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj próbują czarować opinię publiczną i tworzą takie wrażenie, jakby byli nuworyszami w polityce i po raz pierwszy ubiegali się o władzę. A to oni rządzili przez osiem lat i dzisiaj wypierają się tego, że to oni podnosili wiek emerytalny" - podkreślił rzecznik PiS.