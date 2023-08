R. Bochenek: Weber stosuje retorykę wojenną; R. Fogiel: polski rząd nie ogląda się na Berlin, to boli Webera

Niemiecki polityk Manfred Weber stosuje narrację i retorykę wojenną. Niemcy chcą wpływać na proces demokratyczny w Polsce - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) ocenił, że niemieckich polityków, takich jak Weber, boli, że polski rząd nie ogląda się na Berlin podejmując decyzje.

Bochenek i Fogiel wystąpili wspólnie na konferencji prasowej w Warszawie. Zaprezentowano na niej materiał filmowy, w którym przypomniano, że premier Mateusz Morawiecki zaprosił Webera na debatę 2 października.

Rzecznik PiS wskazał, że Manfred Weber nie po raz pierwszy wychodzi z ostrym przekazem. "Wcześniej mówił, że będzie stosował różnego rodzaju zapory ogniowe przeciwko rządowi polskiemu. Dzisiaj już wprost stosuje narrację i retorykę wojenną, niespotykaną, jeśli chodzi o komunikację między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, między czołowymi politykami. To retoryka bardzo agresywna" - ocenił.

Wyraził pogląd, że Niemcy chcą wpływać na proces demokratyczny w Polsce. "Ta wypowiedź jest tego najlepszym dowodem i potwierdzeniem" - powiedział.

Szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych wyraził zaś pogląd, że Weber ujawnił swoje cele. "Tym, co nie podoba się niemieckim politykom jest fakt, że w Polsce demokratycznie wybrany rząd kieruje się interesem polskim, a nie interesem jakiegokolwiek innego kraju" - ocenił.

"Do tego dochodzi też pewnie frustracja wywołana kryzysem gospodarczym w Niemczech. (…) Chodzi tu również o bankructwo, również bankructwo moralne polityki prowadzonej przez Niemcy, próby handlowania rosyjskim gazem i udawanie, że nie widzi się zagrożenia. Chodzi też o to, że w końcu Polska nie ogląda się na Berlin w swoich decyzjach, to na pewno boli takich niemieckich polityków jak Manfred Weber i dlatego bardzo by chcieli, żeby w Polsce zmienił się rząd" - mówił Fogiel.

Weber, szef grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w PE, w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o "zwalczaniu" PiS-u. Stwierdził, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media".