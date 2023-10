R.Czarnecki (PiS): Jarosław Kaczyński był, jest i będzie naszym liderem

Jarosław Kaczyński był, jest i będzie naszym liderem - powiedziała europoseł PiS Ryszard Czarnecki w środę w Radiu Plus. Dodał, że Kaczyński jest osobą która scala Prawo i Sprawiedliwość, a jego rola jest kluczowa.

Czarnecki, pytany, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie miał wystarczająco siły i energii i to on poprowadzi PiS do kolejnych wyborów, czy trzeba już pomyśleć o zmianie, o przeformatowaniu Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział: "Jarosław Kaczyński był, jest i będzie naszym liderem".

"On sobie wybiera formalne miejsce na scenie politycznej. Jest liderem i będzie tym liderem - to nie ulega żadnej wątpliwości" - oświadczył europoseł.

Pytany, czy Jarosław Kaczyński przestanie być szefem partii i o to, czy pamięta słowa Kaczyńskiego, który mówił, że ta kadencja na stanowisku prezesa PiS jest jego ostatnią, Czarnecki odpowiedział, że pamięta te wypowiedzi. Zaznaczył jednak, że decyzja w tej sprawie należy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Dodał, że prezes PiS "jest z całą pewnością człowiekiem, politykiem, osobą która scala Prawo i Sprawiedliwość". "Jego obecność, jego rola, jest kluczowa" - podkreślił Czarnecki.

"Nie ma dyskusji o następcach prezesa. Pan prezes jest numerem jeden. Formalnie i nieformalnie i takim numerem faktycznie dalej pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości" - podsumował Czarnecki.