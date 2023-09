R. Fogiel: film Agnieszki Holland jest antypolski

Ludzie, którzy bronią polskiej granicy, przedstawieni są jako sadyści i mordercy. To jest antypolski film skierowany przeciwko służbom - powiedział w czwartek szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) w TVP Info, odnosząc się do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica".

"Dzielni ludzie, którzy bronią granicy Unii Europejskiej, wykonują swoją pracę, składają rotę przysięgi są przedstawiani jako sadyści, jako mordercy. To jest absolutny skandal" - mówił poseł PiS.

"Ja rozumiem, że pani (Agnieszka) Holland będzie się w razie czego ukrywać za tym, że jest jakiś świat przedstawiony, że to jest film fabularny, a nie dokument, że ona tak to sobie wyobraża, ale nie bądźmy naiwni. To jest atak propagandowy wymierzony polskie państwo i polskie służby" - wskazywał.

Polityk zaznaczył, że w takich kwestiach politycy, niezależnie od barw partyjnych, powinni bronić polskich funkcjonariuszy, ponieważ oni służą Polsce. "Tymczasem część opozycyjnych polityków nie jest w stanie tego zrobić, część lansuje się na premierze filmowej, mówiąc, że trzeba stać murem za Agnieszką Holland, a nie za polskimi żołnierzami" - powiedział.

"Przykre jest to, że dziś duża część polityków opozycji nie jest w stanie wyjść poza logikę międzypartyjnej wojny. Oni sobie wymyślili, że skoro my się oburzamy, no bo oburzamy się, kiedy ktoś szkaluje Polskę, to to jest film anty-PiS i zgodnie z logiką totalnej opozycji należy się nim zachwycać" - ocenił.

Według posła PiS jest to film antypolski "skierowany przeciwko służbom, funkcjonariuszom i instytucjom państwa polskiego". "Przykre jest, że politycy opozycji, w tym swoim zaślepieniu, tego nie widzą. Jeżeli cokolwiek atakuje państwo Polskę, to oni od razu za tym stają, bo sobie ubzdurali, że to jest anty-PiS" - podsumował Fogiel.

Stworzony przez Agnieszkę Holland film ma wejść do kin w Polsce 22 września.

