R. Fogiel: "Iustitia" uniesiona rewolucyjnym zapędem chce niszczyć kolejne instytucje państwa

Mamy tu do czynienia z jednej strony z populizmem prawnym, a z drugiej z kompletnym zaślepieniem jakiejś grupy, która uniesiona rewolucyjnym zapędem chce niszczyć kolejne instytucje państwa - powiedział w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia poseł PiS Radosław Fogiel.

Poseł PiS został zapytany o wypowiedzi polityków i przedstawicieli organizacji sędziowskich odnoszących się do zmian w wymiarze sprawiedliwości po zmianie rządu. Niedawno w rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz mówił, że w Krajowej Radzie Sądownictwa zmieni się niemal wszystko; sędziowie awansowani przez obecną Radę wrócą na poprzednie stanowiska, a dwie nowe Izby Sądu Najwyższego zostaną zlikwidowane. W RMF FM sędzia Markiewicz podkreślał, że "na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu, Sejm powinien przyjąć uchwałę, stwierdzającą, że wybór sędziów do tzw. neo-KRS był niekonstytucyjny".

Fogiel stwierdził, że są to propozycje kuriozalne, "ale Iustitia nie jest związkiem zawodowym sędziów, tylko quasi partią polityczną". "To są sędziowie skrajnie upolitycznieni. Widzieliśmy ich przedstawicieli chociażby na kampusie Rafała Trzaskowskiego - trudno mówić, że to jest niepartyjna, niepolityczna impreza" - powiedział.

"Gdyby ktoś próbował to wprowadzić, to doszłoby do kompletnego kolapsu połowy systemu sądowego" - ocenił. "Wystarczy wiedza z WOS-u, ze szkoły średniej, żeby wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak unieważnienie wyboru sędziego. Konstytucja mówi bardzo jasno: sędziego mianuje prezydent. Nie ma żadnej instytucji odwoławczej, nie ma żadnej możliwości, żeby tę decyzję odwołać" - zaznaczył poseł PiS.

"Mamy tu do czynienia z jednej strony z populizmem prawnym, a z drugiej z kompletnym zaślepieniem jakiejś grupy, która zapomina o tym, jaka jest ich rola i uniesiona rewolucyjnym zapędem chce niszczyć kolejne instytucje państwa" - podsumował.