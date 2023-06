R. Fogiel: Jarosław Kaczyński będzie zwornikiem prac rządu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie zwornikiem prac rządu, wicepremierem, który koordynuje prace poszczególnych resortów - mówił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) w TVP Info. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zwyciężyć w wyborach i temu też będzie służyć ta obecność - dodał.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera. Z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.

Kaczyński jest teraz jedynym wicepremierem w rządzie. To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.

Fogiel pytany o powody powrotu Kaczyńskiego do rządu odparł: "To jest moment, kiedy na ostatniej prostej wszystkie ręce na pokład". "W rządzie jest potrzebna duża dyscyplina pracy, trzeba usprawnić jeszcze pewne mechanizmy. Można powiedzieć, że to jest pewne dążenie do perfekcji" - dodał.

"To w żaden sposób - jak próbują niektórzy przedstawiać - nie znaczy, że rząd do tej pory działał źle, ale my uważamy, że spoczywanie na laurach, to nie dla nas. Warto pracować nad tym, żeby koordynacja prac w rządzie była jeszcze lepsza" - zaznaczył.

Polityk wskazał też, że PiS przygotowuje się do kolejnej kadencji. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby te wybory zwyciężyć, żeby uzyskać zaufanie Polaków i temu też będzie służyć ta obecność" - mówił Fogiel.

Jak dodał, Kaczyński będzie "zwornikiem prac rządu". "Wicepremierem, który koordynuje prace poszczególnych resortów, takim rzeczywiście głównym wicepremierem, który w raz z premierem, ręka w rękę kierują pracą rządu" - powiedział Fogiel.