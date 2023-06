R. Fogiel: koncepcja prezydent Łodzi nie miała żadnego wpływu na zmianę lokalizację konwencji PiS

Koncepcja prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, aby pieniądze z wynajmu hali przeznaczyć na program in vitro, nie miała żadnego wpływu na lokalizację naszej konwencji - podkreślił poseł PiS Radosław Fogiel. My nie jesteśmy przeciwnikami in vitro, jest w Polsce w stu procentach legalne - dodał.

Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości początkowo miała zostać zorganizowana w łódzkiej hali Atlas Arena. Nowy szef sztabu PiS Joachim Brudziński w poniedziałek ogłosił jednak, że konwencja w zmienionej formule została przeniesiona na Dolny Śląsk. We wtorek poinformował, że odbędzie się ona w Bogatyni, gdzie znajduje się kopalnia Turów.

Fogiel w Polskim Radiu 24 zaznaczył, że zmiana miejsca konwencji to odpowiedź na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska. Zapewnił, że mieszkańcy Łodzi nie są "gorsi" i zapowiedział, że PiS w kampanii wyborczej pojawi się w Łodzi "jeszcze nie raz".

Poseł PiS zaprzeczył też, aby na zmianę lokalizacji wpływ miały zapowiedzi prezydent Łodzi, która informowała, że dochód z wynajmu zarządzanej przez miejską spółkę hali zostanie przekazany na miejski program in vitro. "Koncepcja pani prezydent w żaden sposób nie miała wpływu na lokalizację naszej konwencji" - podkreślił.

Stwierdził też, że trudno komentować zapowiedzi Zdanowskiej, zgodnie z którymi na program in vitro przeznaczone zostaną pieniądze z kary za zerwanie umowy na wynajem hali. "Wyda te pieniądze jako prezydent miasta tak, jak uważa za stosowane. Cieszę się, że nie przepali ich na bezsensowne projekty, takie jak słynny łódzki jednorożec (pomnik za 400 tys. zł - PAP), który urósł już do znamion symbolu bezsensownego wydawania pieniędzy przez samorządy" - powiedział polityk.

Poseł PiS zaznaczył ponadto, że prezydent Łodzi i tak miała pieniądze w budżecie na zwiększenie finansowania programu in vitro. Ale, dodał, "nie zamierzała ich wcześniej przeznaczyć, dopiero teraz postanowiła to wykorzystywać politycznie". Jego zdaniem to, że Hanna Zdanowska "wykorzystuje" tę kwestię do "w jej przekonaniu ataków na politycznego przeciwnika", oznacza, że "bierze tak naprawdę rodziców dzieci z in vitro na politycznych zakładników".

W tym kontekście Fogiel został też zapytany o podejście PiS do procedury in vitro. "Jeśli chodzi o moją opinię - my nie jesteśmy przeciwnikami in vitro. Przecież in vitro jest w Polsce w stu procentach legalne. Jeśli chodzi o finansowanie przez państwo, my uważamy, że jest pewna hierarchia potrzeb, jak np. onkologia, choroby rzadkie" - zaznaczył.

Prezydent Zdanowska zapowiedziała, że podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni mają zagłosować nad dodatkowymi 150 tys. zł na tegoroczny program miejski in vitro. Na wsparcie dla par z problemem niepłodności miasto przekazuje rocznie ok. 1 ml zł. W ciągu 7 lat działania programu, w Łodzi na świat przyszło ponad 450 dzieci.