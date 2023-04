R. Fogiel o "Fit for 55": będziemy się starać budować koalicję blokującą

Będziemy się starać budować koalicję blokującą pakiet "Fit for 55". Polska będzie przeciw - zapowiedział w poniedziałek w rozmowie z RMF FM szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel.

Parlament Europejski przyjął we wtorek w pierwszym czytaniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które są konkretnymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF). Radosław Fogiel był pytany w RMF FM o słowa minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która zapowiedziała, że Polska nie poprze w Radzie UE żadnego z aktów prawnych, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski i w tym kontekście, jak Polska zamierza zablokować pakiet "Fit for 55".

"Będziemy starać się budować koalicję blokującą, bo w coraz większej liczbie spraw jest niestety już głosowanie nie jednomyślne, ale większościowe" - mówił Fogiel i podkreślał, że stanowisko Polski podczas Rady Europejskiej będzie na pewno negatywne.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych na uwagę, że sama minister Moskwa mówiła, że "należy się więc spodziewać, że zdecydowana większość państw poprze proponowane rozwiązania i zostaną one w najbliższym czasie przyjęte", więc - jak podkreślał prowadzący - Polska nie ma szans na zablokowania. "Na tym polega kolegialność podejmowania decyzji" - mówił. "Musimy powrócić do podstaw funkcjonowania wielu ciał Unii Europejskiej, która jest tworem politycznym" - dodał i wskazał, że muszą się zmienić się rządy w co najmniej jeszcze kilku krajach, które powiedzą "stop" tego typu zapędom.

W ramach głosowania w Parlamencie Europejskim przyjęto reformę systemu handlu emisjami, wedle której sektory już objęte systemem mają do 2030 r. obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w 2005 r. Reforma zakłada też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026-2034. Ponadto, powstanie odrębny system ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. W ramach systemu Unia wprowadzi opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 r. (lub w 2028 r., jeżeli ceny energii będą wyjątkowo wysokie).

PE przegłosował też włączenie do ETS emisji gazów cieplarnianych z sektora żeglugi morskiej, a europosłowie zgodzili się także na przegląd ETS w odniesieniu do lotnictwa. Otwiera to drogę do zniesienia bezpłatnych uprawnień do emisji w tym sektorze do 2026 r.

Kolejna przyjęta regulacja dotyczy przepisów o nowym unijnym mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji, CO2 (CBAM). Nowy CBAM obejmie takie towary, jak żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór. Importerzy wspomnianych towarów będą musieli zapłacić różnicę pomiędzy opłatą emisyjną w kraju produkcji, a ceną uprawnień do emisji w unijnym ETS. CBAM będzie wprowadzany stopniowo w latach 2026-2034, w miarę jak będą wycofywane bezpłatne uprawnienia do emisji w ETS.

Parlament poparł także utworzenie w 2026 r. unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Ma on służyć "zapewnieniu sprawiedliwej i nastawionej na włączenie społeczne transformacji klimatycznej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez PE.

Parlament poparł także utworzenie w 2026 r. unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Ma on służyć "zapewnieniu sprawiedliwej i nastawionej na włączenie społeczne transformacji klimatycznej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez PE.