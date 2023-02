R. Fogiel o przekazaniu Ukrainie F-16: jestem umiarkowanym optymistą

Na razie słyszymy, że USA nie zamierzają wysłać F-16 na Ukrainę, ale ja jestem umiarkowanym optymistą, bo wcześniej mieliśmy stanowisko, że USA nie zamierzają przekazać systemów Patriot, czy czołgów - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

Fogiel w poniedziałek w rozmowie z PAP.PL pytany był m.in. o jego zeszłotygodniową wizytę w Waszyngtonie oraz o to, czy USA zgodzą się na przekazanie Ukrainie samolotów F-16. Pod koniec stycznia prezydent Joe Biden pytany, czy USA przekażą Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16, o które ubiega się Kijów, stwierdził krótko: "Nie".

"Na razie mamy stanowisko, że USA nie zamierzają ich wysłać, ale ja jestem umiarkowanym optymistą, bo wcześniej mieliśmy stanowisko, że USA nie zamierzają przekazać systemów Patriot, czy czołgów. Te stanowiska uległy ewolucji, w związku z czym na pewno nie można uznać, że sprawa jest z góry przegrana" - ocenił szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Fogiel pytany o plany stworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego, który osądzi napaść Rosji na Ukrainę, jako zbrodnię agresji, zaznaczył, że trwa międzynarodowa dyskusja odnośnie formuły ukarania tych zbrodni.

"My jako szefowie dwudziestu-kilku komisji spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu wydaliśmy wspólne oświadczenie mówiące o potrzebie powołania specjalnego trybunału, zwłaszcza jeżeli chodzi o zbrodnię agresji" - powiedział.

Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych ocenił, że trybunał powinien być powołany "jak najszybciej". Zaznaczył, że dobrze by było, gdyby powstał on na bazie rezolucji zgromadzenia ogólnego ONZ, co wymagałoby szerszego poparcia. Dodał, że należy znaleźć "taką formułę, w której Stany Zjednoczone mogły brać udział", gdyż USA nie rozpoznaje spraw Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Wspólną deklarację stworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego pod koniec stycznia oprócz Fogla podpisali szefowie komisji spraw zagranicznych z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Irlandii oraz przewodniczący komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego.