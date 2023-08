R. Fogiel o referendum: to oddanie głosu Polakom

Referendum jest oddaniem głosu Polakom i my się tego nie obawiamy w przeciwieństwie do opozycji - powiedział w niedzielę w Polsat News Radosław Fogiel (PiS). Dodał, że jeżeli opozycja chce "storpedować" referendum to jest jasny dowód na to, że ma "jakieś niecne plany".

Radosław Fogiel (PiS) zapytany w dyskusji polityków w Polsat News o kwestie zaplanowanego na 15 października referendum wskazał, że jest ono oddaniem głosu Polakom. "My się tego nie obawiamy w przeciwieństwie do opozycji" - podkreślił. Zwracając się do polityków opozycji mówił, że skoro ich partie są demokratyczne, to dlaczego "jak ognia boją się referendum i tego, żeby Polacy wypowiedzieli się w ważnych sprawach".

Zauważył również, że gdyby sprawy z referendum były rozstrzygnięte to, "nikt z opozycji, by się nie bał i zagłosował". "Jeżeli chcecie storpedować to referendum po to, żeby było nieważne, to jest jasny dowód na to, że macie jakieś niecne plany" - ocenił Fogiel.

Odniósł się, także do samego terminu referendum dodając, że chodzi o zastosowanie ustawy o referendum krajowym przyjętej w 2003 roku większością sejmową SLD i PSL.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot podkreślił, że prezydent Andrzej Duda uważa, że Polacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na najważniejszych dla naszego państwa kwestiach. "Pan prezydent zapowiedział, że zamierza wziąć udział w tym referendum jako zwykły obywatel naszego kraju, wrzucić kartkę do głosowania i wypowiedzieć się na te same tematy na jakie będą wypowiadali się obywatele naszego kraju. Pan prezydent popiera demokrację, w tym demokracje bezpośrednią. Pan prezydent też szanuje autonomię Sejmu jako organu, który takie decyzje ma prawo podjąć i podejmuje legalnie" - powiedział Szrot

Grzegorz Schetyna (KO) podkreślił, że opozycja powinna podjąć wspólną decyzję i twardo wezwać do zbojkotowania referendum. "Kampania referendalna - a wszystkie te absurdalne pytania, które będą umieszczone w referendum wynikają z badań, które przeprowadził PiS - nie ma żadnych ograniczeń. Będą inwestować pieniądze pisowskie, spółek Skarbu Państwa, będą promować referendum, te pytania i całą kampanię wyborczą będą robić wokół pytań referendalnych po to, żeby uzyskać głosy Polaków na swoje listy, na swoich kandydatów" - powiedział Schetyna.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) zauważył, że trzeba rozróżnić referendum od pytań referendalnych. "Sam instrument referendum my pochwalamy. Pytania referendalne oceniamy jako częściowo głupie, a częściowo straconą szansę. Zaproponowaliśmy swoje pytania, lepsze, które artykuowaliśmy w debacie" - stwierdził Bosak. Dodał, że PiS nie zdecydował się ich wykorzystać.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) zwrócił uwagę, że rząd PiS miał osiem lat, żeby dowiedzieć się, jakie zdanie mają obywatele w danych kwestiach. Według niego chodzi o "zamącenie ludziom w głowach", bo wprowadzenie do debaty publicznej zagadnień dawno już przez społeczeństwo i przez naród rozstrzygniętych to jest "tylko psucie demokracji".

Podkreślił, że polskie prawo nie opisuje precyzyjnie zasad finansowania kampanii referendalnej. "Tego referendum nie powinno być razem z wyborami. Obywatele powinni czuć się urażeni tą kiepską grą i nie wziąć w nim udziału absolutnie, nie autoryzować tego zabiegu socjotechnicznego" - powiedział Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zaznaczył, że mieliśmy już w Polsce referenda wykorzystywane do walki politycznej. "Idziemy do wyborów, głosujemy w wyborach parlamentarnych i nie pobieramy karty referendalnej. Chciałbym zaapelować do wszystkich partii opozycyjnych o to, żeby miały w tej sprawie wspólne stanowisko" - dodał Czarzasty.