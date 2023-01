R. Fogiel o słowach Jacka Rostowskiego: obrzydliwe kłamstwo

Jest to oczywiście obrzydliwe kłamstwo, teza propagandy rosyjskiej - powiedział w czwartek szef sejmowej komisji SZ Radosław Fogiel (PiS), pytany o słowa Jacka Rostowskiego (PO) w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

W poniedziałek w Radiu Zet, b. szef MSZ, europoseł PO Radosław Sikorski został zapytany, czy wierzy w to, że rząd PiS myślał przez chwilę o rozbiorze Ukrainy. "Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być" - odpowiedział Sikorski. Później b. minister finansów Jan Vincent Rostowski (PO) przyznał, że myśli podobnie i że są poszlaki wskazujące na taki scenariusz

W wywiadzie opublikowanym w czwartek w "Rzeczpospolitej" Rostowski, broniąc Sikorskiego, mówi: "Najbardziej szokujące jest to, że nikt do 16 kwietnia faktycznie nie zablokował tirów, które jechały przez Białoruś do Rosji. A pan Bóg raczy wiedzieć, co było w tych tirach. To przecież mogłyby być np. części zamienne używane do rosyjskiej broni. Rząd miał moment zawahania, ale dzisiaj jesteśmy już w innej sytuacji politycznej".

O wywiad Rostowskiego dla "Rz" Fogiel był pytany w czwartek w Radiu Zet. "Jest to oczywiście obrzydliwe kłamstwo, teza propagandy rosyjskiej" - podkreślił poseł PiS. "Pan Rostowski idzie w sukurs Radosławowi Sikorskiemu już od jakiegoś czasu. Może lepiej by mu pomógł znaleźć racjonalne wytłumaczenie tych tysięcy euro, których źródła Radosław Sikorski do tej pory nie był w stanie podać" - zaznaczył.

Według posła PiS, "pan Rostowski kłamie regularnie". "Dwa dni temu forsował chociażby tezę, jakoby Polska nie wysyłała na Ukrainę broni od początku konfliktu, co jest nieprawdą" - zauważył Fogiel.

Polityk PiS odniósł się także do innego fragmentu wywiadu w "Rz", w którym Rostowski mówi: "Jest poważny problem z przeszłością Jarosława Kaczyńskiego, chociażby fakty, że spotkał się on kiedyś z rezydentem KGB - pierwszym sekretarzem ambasady sowieckiej - u niego w mieszkaniu przy alkoholu".

Jak ocenił Fogiel, "to jest najlepsze podsumowanie poziomu pana Rostowskiego, który cytuje - jak sądzę - rewelacje wyczytane w książkach pana Piątka, który jest skłonny każdego połączyć z rosyjską mafią albo z Władimirem Putinem".

Polityk PiS zapytany, czy takie wydarzenie miało miejsce podkreślił, że "nie ma zielonego pojęcia o czym jest mowa". Dopytywany, czy "gdyby było, to byłoby to kompromitujące dla prezesa", odparł, że "nie wie, o jakich czasach mówimy". "Jeżeli chodzi o lata 90. to przecież wtedy trzeba było pracować w zupełnie innych warunkach. Były rozmowy chociażby o wyjściu radzieckich wojsk z Polski" - mówił Fogiel. "Nie mam zielonego pojęcia o czym mówi pan Rostowski" - dodał.