R. Fogiel o środkach z KPO: mamy do czynienia z partnerem, który nie dotrzymuje ustaleń i nie przestrzega prawa

Mamy do czynienia po drugiej stronie z partnerem, który nie dotrzymuje ustaleń i nie przestrzega prawa - ocenił poseł PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel pytany o środki z KPO.

Fogiel pytany we wtorek w Radiu Wrocław o kwestę pieniędzy z KPO odpowiedział, że należy zapytać "kiedy Komisja Europejska przestanie łamać prawo i bezprawnie, z pobudek czysto politycznych, przestanie wstrzymywać należne Polakom i Polsce pieniądze?". "Chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej, ale mamy do czynienia z partnerem po drugiej stronie, który nie dotrzymuje ustaleń, który nie przestrzega prawa" - ocenił.

Według niego "Polska zrealizowała wszystkie wymogi, jeśli chodzi o rozporządzenie o Funduszu Odbudowy i powinna te pieniądze otrzymać". "Co więcej, ostatnio to, że sprawa jest polityczna, że nie ma tam żadnych merytorycznych przesłanek, żadnej praworządności, żadnych kwestii ustawowych, potwierdził sam Donald Tusk, mówiąc, że jeżeli on by wygrał wybory, to następnego dnia, w jeden dzień KPO zostanie odblokowane" - stwierdził Fogiel.

"Jeśli próbuje się Polaków przekonać, że to są kwestie skomplikowane, że to są kwestie wymagające jakichś zmian, że to jest kwestia jakieś nieprawidłowości, po czym później szef partii opozycyjnej mówi, że jeden dzień wystarczy, że w zasadzie wystarczy tylko to, żeby on wygrał wybory, to przecież to jest bardzo czytelne. Po to jest wstrzymywane KPO, żeby wesprzeć opozycję w Polsce" - ocenił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Jego zdaniem "opozycja ręka w rękę współpracuje w tej sprawie z europejską biurokracją, próbując pozbawić Polaków tych pieniędzy". "Przecież to nie są pieniądze dla rządu, to nie są pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości. To są pieniądze dla gmin, dla instytucji. To są pieniądze wszystkich Polaków i bezprawnie przetrzymuje je Komisja Europejska" - podkreślił.

Fogiel zapewnił, że rząd "nie czeka z założonymi rękami", ale już dziś realizuje te programy, które są zapisane w KPO. "Realizujemy je z finansowania krajowego.(…) I to się wszystko toczy" - zapewnił.

"Warto też wspomnieć o ogromnych środkach na inwestycje, które trafiły do samorządów w ostatnich latach. Są takie samorządy, które miały budżet inwestycyjny rzędu jednego miliona rocznie (…), a dziś, dzięki funduszowi drogowemu, dzięki Funduszowi Inwestycji Strategicznych, mają wielokrotnie więcej, 20, 30, 40 razy więcej pieniędzy na inwestycje. W ciągu roku są w stanie zrealizować inwestycje, które normalnie by realizowali przez kilka dekad. I to jest miara tych zmian, które dzieją się w Polsce lokalnej, które dzieją się w samorządach" - mówił polityk.

