R. Fogiel o szczycie NATO: oczekujemy deklaracji, że polityczna decyzja o przyjęciu Ukrainy do Sojuszu zapadła

Realne wzmocnienie wschodniej flanki NATO oraz jasna deklaracja, że polityczna decyzja o przyjęciu Ukrainy do NATO zapadała - to część polskich oczekiwań, jeżeli chodzi o szczyt NATO w Wilnie - powiedział we wtorek w Programie I PR przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

Fogiel pytany na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o to, jakie są polskie oczekiwania, jeżeli chodzi o rozpoczynający się we wtorek szczyt NATO w Wilnie, odpowiedział, że "chodzi o realne wzmocnienie wschodniej flanki NATO".

Dopytywany, co to oznacza, czy chodzi o podwojenie liczby sojuszniczych wojsk w Polsce, powiedział: "To już zależy od planistów, ale my postulujemy zmianę koncepcji z enhanced Forward Presence, rozszerzonej wysuniętej obecności, na wysuniętą obronę, czyli dużo bardziej konkretną koncepcję".

Jak mówił, "będziemy zabiegać o infrastrukturę". "To, co zostało przez lata na poziomie NATO z lat 90., tzn. wtedy, kiedy NATO kończyło się na granicy Niemiec Zachodnich, chociażby ropociągi, które mają w razie ewentualnego konfliktu przesyłać paliwo do czołgów i innego rodzaju sprzętu, one muszą zostać podciągnięte do nas na wschodnią flankę. To wszystko są ważne rzeczy" - ocenił.

Dodał, że kolejny tematem szczytu będzie sprawa akcesji Ukrainy do Sojuszu. "My byśmy oczekiwali jasnej deklaracja, że polityczna decyzja o przyjęciu Ukrainy (do NATO) zapadała, że już na tej ścieżce jesteśmy" - podkreślił Fogiel.

Ocenił, że jedyną pewną gwarancją dla jakiegokolwiek kraju w Europie w stosunku do ewentualnej rosyjskiej agresji jest członkostwo w NATO. "Oczywiście nie twierdzę, że Ukraina ma już jutro zostać krajem NATO-wskim, wiemy, jaki są ograniczenia, wiemy, że toczy się wojna, ale musimy mieć tego jasną perspektywę, bo jak miałyby wyglądać jakieś inne gwarancje dla Ukrainy" - mówił polityk PiS.

Szczyt NATO rozpocznie się we wtorek i potrwa dwa dni. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, kwestia wejścia Ukrainy do Sojuszu i sytuacja na Białorusi, to - według prezydenta Andrzeja Dudy - niektóre najistotniejsze tematy szczytu NATO, który rozpocznie się we wtorek w Wilnie. W spotkaniu obok prezydenta udział wezmą szef MON Mariusz Błaszczak i minister SZ Zbigniew Rau.