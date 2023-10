R. Fogiel: opozycja pod przywództwem PO nigdy nie słynęła z dotrzymywania obietnic

Opozycja, pod przywództwem PO nigdy nie słynęła z dotrzymywania obietnic. Jedyne, co może zaskakiwać to tempo, w jakim wycofują się z tego, co obiecywali - powiedział PAP Radosław Fogiel (PiS) odnosząc się do zmian ws. obietnicy wyborczej Trzeciej Drogi dot. "dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców".

W poniedziałek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany na antenie RMF FM o postulaty Trzeciej Drogi, z których na pewno nie zrezygnuje w ramach koalicyjnego rządu z KO i Lewicą, wskazał "dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców". Jak doprecyzował: "dobrowolny ZUS, czyli wakacje od ZUS-u".

Fogiel powiedział PAP, że "PSL, które współtworzy Trzecią Drogę, o tym postulacie dobrowolnego ZUS-u mówiło od dawna". "Został on przejęty przez Trzecią Drogę" - podkreślił polityk.

Wskazał, że "kilka dni temu, ci wszyscy, którzy uwierzyli, że dobrowolność oznacza to, co oznacza słownikowo, przekonali się, że wcale tak nie jest". "Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął się z tego wycofywać mówiąc, że +dobrowolny ZUS+ oznacza +wakacje od ZUS-u+, tylko dla tych w trudnej sytuacji, coś chwilowego. Czyli jest to zupełnie inna koncepcja, niż była prezentowana przed wyborami" - zauważył polityk PiS.

Zwrócił uwagę, że "na stronie PSL cały czas był opisany mechanizm +dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców+, oznaczający kompletną dobrowolność płacenia bądź niepłacenia składki ZUS". "Kiedy ten program zaczął wychodzić na światło dzienne i zaczęto go cytować, to nagle w niezrozumiały sposób, zniknął ze strony PSL-u i dzisiaj już tego dokumentu na stronie PSL-u nie odnajdziemy" - powiedział Fogiel.

Podkreślił, że "to jest kolejna w całej serii wycofanych obietnic, które od dwóch czy trzech dni śledzimy". "Zaskoczony nie jestem, bo opozycja, pod przywództwem PO, nigdy nie słynęła z dotrzymywania obietnic. Jedyne, co może zaskakiwać to tempo, w jakim wycofują się z tego, co obiecywali. Pytanie, jak to ocenią wyborcy, którzy jeszcze kilka dni temu liczyli na zrealizowanie tych postulatów" - wskazał.

Wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko pytany o tę kwestię przez PAP, przekazał: "O planach dotyczących realizacji zapowiedzi wyborczych będziemy rozmawiać gdy zostanie zawiązana koalicja rządowa".

Jak podaje niezależna.pl, w lutym 2023 r. PSL opublikowało na swojej stronie internetowej program wyborczy. "Jedną z obietnic było wprowadzenie +dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców+" - przypomniano.

"Wysoki i stale rosnący ZUS jest często barierą dla podejmowania działalności gospodarczej, dlatego wprowadzimy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Samozatrudniony będzie mógł zdecydować, czy chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje, ponosząc konsekwencje nieopłacania składki. Proponowane rozwiązanie jest szansą, że więcej osób zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, co zwiększy wpływy do budżetu z podatków, a także większy ilość pieniędzy w systemie ochrony zdrowia" - brzmiała propozycja PSL.

Niezależna.pl wskazuje, że "po tym jak PSL ogłosił wspólny start z partią Polska2050, na stronie partii we wrześniu br. pojawiła się nowa wersja programu". "Fragment dotyczący +dobrowolnego ZUS-u+ został dość istotnie zmieniony" - napisano.

"Mianowicie pojawiło się sformułowanie: +samozatrudniony będzie mógł zdecydować, czy w trakcie problemów finansowych w prowadzonej działalności chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje na pewien czas, ponosząc konsekwencje nieopłacania składki+" - czytamy na stronie portalu.