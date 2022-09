R. Fogiel: PiS będzie się skupiać na własnych listach wyborczych

PiS będzie się skupiać na własnych listach wyborczych. Będziemy pracować nad tym, żeby one były jak najsilniejsze i żebyśmy po raz kolejny wygrali wybory - oświadczył we wtorek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wtorek odbyła się wspólna konferencja prasowa rzecznika PiS Radosława Fogla oraz ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, podczas której podczas której poinformowano o kulisach uprawiania polityki gospodarczej i energetycznej przez b. premiera szefa PO Donalda Tuska.

Politycy PiS byli pytani przez dziennikarzy, jak podchodzą do tematu wspólnych list wyborczych opozycji.

Fogiel odpowiedział: "PiS będzie się skupiać na własnych listach wyborczych, będziemy pracować nad tym, żeby one były jak najsilniejsze i żebyśmy po raz kolejny wygrali wybory". "Dzisiaj zajmuje nas co innego. Dzisiaj zajmuje nas kwestia bezpieczeństwa Polaków związana z sytuacją za naszą wschodnią granicą" - wskazał Fogiel.

Zaznaczył, że oni "w przeciwieństwie do opozycji nie zajmują się sami sobą". "To jest ulubiony sport opozycji - zbierać się, dyskutować, o tym kto, kogo, kto z kim, a kto kogo nie lubi. Nie obawiamy się opozycji pod żadną postacią" - podkreślił rzecznik PiS.

Dodał, że "z pewnym rozrzewnieniem wspomina ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie opozycja szła ze wspólnej listy". "Dawno tak dużego sukcesu wyborczego PiS nie odniosło" - zaznaczył.

Buda ocenił, że nawet, jeżeli opozycja rozważała wspólny start w wyborach, to po tym, co zaprezentowano na wtorkowej konferencji "mało będzie chętnych do zawarcia koalicji i wzięcia tego obciążenia na siebie poza PO i PSL".

"Czy dzisiaj Szymon Hołownia chciałby się pod tym podpisać? Czy on by chciał być uczestnikiem tej polityki? Czy on by chciał wziąć odpowiedzialność za tego rodzaju relacje i współpracę? Myślę, że jakkolwiek była rozważana ta współprac, to z dniem dzisiejszym, te pomysły legły w gruzach" - powiedział minister rozwoju i technologii.

We wtorek przy okazji konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski", na zaproszenie b. prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego ma dojść do spotkania liderów opozycji, w tym Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego.

Według nieoficjalnych zapowiedzi jednym z tematów rozmów ma być porozumienie głównych ugrupowań opozycyjnych w sprawie ewentualnego wspólnego startu w wyborach oraz przyszłego rządu.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...