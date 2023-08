R. Fogiel (PiS): myślimy o uchwale w sprawie nieingerencji w proces wyborczy w Polsce

Myślimy o uchwale w sprawie nieingerencji w proces wyborczy w Polsce - powiedział w czwartek w Polsat News szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

Fogiel był pytany o wypowiedź szefa grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera i o ewentualne przygotowanie przez PiS uchwały w sprawie nieingerencji w proces wyborczy w Polsce.

"Myślimy o tym. Sejm powinien się wypowiadać w ważnych sprawach a zapowiedź ingerencji w wybory, a właściwe nie tylko w wybory, bo to wyraz chęci wpływania na politykę innego kraju przez polityka kraju sąsiedniego, w tym wypadku Niemiec, jest czymś skandalicznym" - powiedział Fogiel.

Weber w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF mówił o "zwalczaniu" PiS-u i stwierdził, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa; to jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media". Powiedział także, że "niemiecka AfD, podobnie jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce są naszymi wrogami". Niemiecki polityk już wcześniej wypowiadał się w podobnym tonie. "Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy" - powiedział w czerwcu wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung".