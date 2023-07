R. Fogiel (PiS) o wpisie Tuska: bagatelizowanie potencjalnego zagrożenia wobec Polski jest de facto atakiem na własny kraj

Bagatelizowanie potencjalnego zagrożenia wobec Polski jest de facto atakiem na własny kraj - tak szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) ocenił wpis lidera PO Donalda Tuska o wagnerowcach.

Chodzi o wpis, który w niedzielę na Twitterze opublikował Donald Tusk. "Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!" - napisał lider PO.

Do wpisu Donald Tuska w rozmowie z PAP odniósł się Radosław Fogiel. "Używanie tego typu sugestii przez jakiegokolwiek polskiego, czy mieniącego się polskim, polityka, nie mówiąc już o kimś, kto był premierem i aspiruje do tej funkcji jest niedopuszczalne i absolutnie skandaliczne" - oświadczył.

Jak podkreślił, "bagatelizowanie potencjalnego zagrożenia wobec Polski jest de facto atakiem na własny kraj i jego bezpieczeństwo". "Słowa Tuska pokazują Rosji i innym wrogom Polski, że mogą bezkarnie podejmować wrogie czy prowokacyjne działania wobec naszego kraju, bo zawsze się znajdzie się ktoś, kto będzie skłonny je usprawiedliwić w ramach wewnętrznej walki politycznej" - dodał Fogiel.

"Sugestia - niezależnie od tego wobec kogo ona pada - że ktoś miałby współpracować z wagnerowcami, bo tak ten wpis należy czytać, a więc grupą, która w wielu krajach jest uznawana za grupę o charakterze terrorystycznym czy przestępczym, a mówiąc wprost: są to mordercy, kaci i gwałciciele, jest absolutnie niedopuszczalna" - podkreślił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Jak dodał, "te sugestie, które słyszymy od wczoraj, o rzekomym braku zagrożenia wynikającego z faktu przebywania wagnerowców na Białorusi i sugestie, że ktokolwiek miałby to traktować jako pretekst, są też bardzo niebezpieczne, bo deprecjonują i minimalizują potencjalne zagrożenia o charakterze hybrydowym czy zagrożenia prowokacjami i ze zbrodniarzy wojennych, bo tym są wagnerowcy, czynią niegroźnych skautów".

"Fakt, że słowa te padają z ust Donalda Tuska, o którego polityce wobec Rosji dowiedzieliśmy się bardzo wielu bardzo niepokojących rzeczy w ostatnich tygodniach, jest jeszcze dodatkowo wyrazem hipokryzji, zakłamania i pokazuje desperację Tuska i całej Platformy Obywatelskiej" - ocenił Fogiel.

Na sobotniej konferencji prasowej w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki powiedział, że od dwóch lat Polska ma do czynienia z permanentnym atakiem na granicę, a tylko w tym roku było to 16 tysięcy prób nielegalnego jej przekroczenia przez imigrantów, których ściągają Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka i "chcą przepchać do Polski". "Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi" - powiedział Morawiecki.

Według szefa rządu, "na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium". "Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka" - powiedział.