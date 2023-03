R.Fogiel: powstanie w Polsce garnizonu armii amerykańskiej - kolejny krok we wzmacnianiu obecności wojskowej sojuszników

Powstanie w Polsce garnizonu armii amerykańskiej - ósmego w Europie - to kolejny krok we wzmacnianiu obecności wojskowej sojuszników - powiedział PAP szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

W Poznaniu we wtorek powołany został garnizon armii USA - pierwszy stały garnizon żołnierzy amerykańskich w Polsce; będzie on wspierał inne jednostki USA w Polsce. O zamiarze ustanowienia stałego garnizonu amerykańskich sił zbrojnych w Polsce (U.S. Army Garrison Poland, USAG-P.) jeszcze w marcu poinformował rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder. Chodzi o stałą jednostkę wspierającą obecność amerykańskich żołnierzy. Uroczystość powołania jednostki odbyła się we wtorek w Poznaniu, w siedzibie wysuniętego dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA.

Jak powiedział PAP szef komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel, relacje polsko-amerykańskie i współpraca wojskowa są bardzo dobre. "I to kolejny tego wyraz" - podkreślił.

"Powstanie w Polsce garnizonu armii amerykańskiej - ósmego w Europie - to kolejny krok we wzmacnianiu obecności wojskowej sojuszników" - ocenił Fogiel. "Wspólnie budujemy silną wschodnią flankę NATO i zapewniamy Polsce bezpieczeństwo" - oświadczył.

Poznański garnizon US Army ma zajmować się wsparciem infrastruktury i dostarczaniem usług żołnierzom stacjonującym w naszym kraju i ma składać się z 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych. Jest to ósmy garnizon wojsk lądowych USA w Europie, obok podobnie funkcjonujących w Belgii, Włoszech i Niemczech, gdzie funkcjonuje 5 takich jednostek. Do tej pory w Polsce funkcjonowała Regionalna Grupa Wsparcia (Area Support Group Poland, ASG-P). Tego typu jednostki istnieją jeszcze w regionie Morza Czarnego - w Rumunii i Bułgarii - oraz na Bałkanach Zachodnich - w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie.

Na początku marca Pentagon poinformował, że do Polski dotarli pierwsi żołnierze na stałe przydzieleni do służby w w naszym kraju w ramach wysuniętej kwatery głównej V Korpusu US Army w Poznaniu w bazie nazwanej "Camp Kościuszko". Wysunięta kwatera główna V Korpusu US Army została ulokowana w Poznaniu na mocy decyzji ze szczytu NATO w Madrycie w lipcu 2022. Od 2020 w Poznaniu funkcjonuje już Wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA; w lipcu 2022 otrzymało nazwę "Camp Kościuszko". Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO.