R. Fogiel: prezydencki projekt dot. współpracy w polityce zagranicznej będzie przedmiotem analiz w Sejmie

Prezydencki projekt dotyczy konstytucyjnie wrażliwej materii podziału kompetencji w polityce zagranicznej i będzie przedmiotem analiz w Sejmie - powiedział PAP szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel.

W środę podczas uroczystości zmian w składzie rządu prezydent Andrzej Duda przypomniał, że na początku czerwca złożył w Sejmie projekt określający ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady UE, co będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2025 r.

Zdaniem prezydenta UE musi wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych w związku "polityką uzależniania się energetycznego do Rosji". "Musimy dzisiaj przeć z całą mocą by ta polityka w ramach wspólnoty dzisiaj się zmieniała. (...) Byśmy mogli to robić dobrze jest potrzebna ustawa, która zacieśni współdziałanie między polskimi władzami, która m.in. da też prezydentowi zupełnie naturalną kompetencję wynikającą z konstytucji, jaką jest udział w dokonywaniu wyboru osób, które mają w imieniu RP występować w instytucjach europejskich" - mówił Duda.

Fogiel w rozmowie z PAP podkreślił, że współpraca między ośrodkiem prezydenckim i rządowym w sprawach polityki zagranicznej jest niezwykle ważna.

"Ten projekt będzie przedmiotem analiz: Biura Analiz Sejmowych, odpowiedniej komisji, bo musimy pamiętać, że dotyka on wrażliwej konstytucyjnie materii, jaką jest podział kompetencji w polityce zagranicznej, więc trzeba podchodzić do niego z dużą pieczołowitością, rozwagą, bo materia jest delikatna" - wskazał. "To jest bardzo ważna sprawa i będziemy nad nią pracować" - zapewnił.

Projekt zakłada m.in., że rząd nie będzie mógł desygnować kandydatów na szereg stanowisk w UE bez zgody prezydenta. Zgodnie z projektem prezydent może też brać udział m.in. w posiedzeniach Rady Europejskiej, na których przewidziano obecność szefów państw lub rządów.

Prezydencki projekt skierowano do pierwszego czytania w komisji ds. Unii Europejskiej.