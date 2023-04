R.Fogiel: ratyfikacja przez Turcję wniosku Finlandii o przystąpienie do NATO, to przełom w kwestii bezpieczeństwa regionu

Decyzja Turcji o ratyfikacji wniosku Finlandii o przystąpienie do NATO, to przełom w kwestii bezpieczeństwa naszego regionu - ocenił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS). Wyraził też nadzieję, że niebawem podobna decyzja zapadnie wobec wniosku Szwecji.

Parlament Turcji ratyfikował w czwartek wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO, usuwając ostatnią przeszkodę w długo opóźnianym przystąpieniu tego kraju do zachodniego sojuszu wojskowego. Za ratyfikacją głosowało 276 obecnych posłów, kilka dni po tym jak ratyfikację poparł parlament Węgier. Zdaniem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, w przeciwieństwie do Szwecji, Finlandia wypełniła swoje zobowiązania wynikające z memorandum podpisanego w zeszłym roku, na mocy którego oba kraje aplikujące do NATO zobowiązały się do zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa Turcji.

"To bardzo ważny krok naprzód i przełom w kwestii bezpieczeństwa naszego regionu i całego basenu Morza Bałtyckiego" - powiedział PAP Fogiel.

"Oczywiście Polska przekonuje partnerów, którzy jeszcze tego potrzebują, aby jak najszybciej do Sojuszu przyjąć też Szwecję. Dopiero wówczas domkniemy ten NATO-wski wymiar Morza Bałtyckiego i liczymy, że stanie się to bardzo szybko. Szwecję i Finlandię traktujemy w ten sam priorytetowy sposób" - podkreślił poseł PiS.

Jak ocenił, przyjęcie obu tych krajów do Sojuszu zwiększy bezpieczeństwo naszego regionu, a także możliwości reagowania NATO.

Zaznaczył jednocześnie, że przystąpienie tych krajów do Sojuszu ma też wymiar polityczno-psychologiczny. "Zwłaszcza jeśli chodzi o akcesję Finlandii. To kraj o jednej z najdłuższych granic lądowych z Rosją, a jego członkostwo w NATO ma szansę wytrącić argumenty tym, do których trafiał suflowany z Kremla przekaz o +zbliżaniu NATO do granic Rosji+" - stwierdził Fogiel.

"Finlandia zostanie członkiem NATO, Rosja nie zrobi w tej sprawie absolutnie nic i to może sprawi, że dzisiejsi wątpiący będą mieli bardziej otwarte umysły, co do dalszego rozszerzania NATO, choćby o Gruzję czy Ukrainę" - wskazał polityk PiS.

Erdogan pytany o członkostwo Szwecji w NATO, powiedział dziennikarzom: "Są pewne rzeczy, których od nich oczekujemy. Muszą się one najpierw spełnić".

Rząd turecki oskarża Szwecję o zbytnią wyrozumiałość wobec grup, które uważa za organizacje terrorystyczne i zagrażające bezpieczeństwu, w tym bojowych grup kurdyjskich i osób związanych z próbą zamachu stanu w Turcji w 2016 roku.

Oprócz Turcji, jedynym krajem NATO, który nie zatwierdził jeszcze wniosku akcesyjnego Szwecji, są Węgry.

Rząd Węgier twierdzi, że niektórzy szwedzcy politycy wygłaszali krzywdzące wypowiedzi na temat stanu węgierskiej demokracji i odgrywali aktywną rolę w zamrożeniu miliardów funduszy Unii Europejskiej z powodu rzekomych naruszeń praworządności i demokracji.

Szwecja, która dokonała zmian w konstytucji w celu uchwalenia surowszych przepisów antyterrorystycznych, wyraziła nadzieję, że będzie mogła przystąpić do NATO przed lipcowym szczytem Paktu w Wilnie.