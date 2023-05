R.Fogiel: Tusk w trakcie swoich ośmioletnich rządów kwotę wolną od podatku zwiększył o 2 zł

Donald Tusk, obok propozycji szybszego wprowadzenia 800+, zaproponował zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Mocne słowa, jak na kogoś, kto w trakcie swoich ośmioletnich rządów kwotę wolną zwiększył o 2 zł - mówił w piątek poseł PiS Radosław Fogiel.

Piątkowa konferencja PiS w Warszawie została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem +#SprawdzamyTuska+. To cykl konferencji, które w najbliższych dniach odbędą się w każdym okręgu. W ich trakcie parlamentarzyści PiS zamierzają przypominać, jak zachowywali się politycy Platformy Obywatelskiej i opozycji, w chwili gdy podejmowane były decyzje dotyczące kluczowych reform w Polsce.

Poseł PiS Radosław Fogiel na piątkowej konferencji przypomniał, że lider PO obok propozycji szybszego wprowadzenia 800+ "wyskoczył też z propozycją zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł". "Chciałoby się powiedzieć mocne słowa, jak na kogoś, kto w trakcie swoich ośmioletnich rządów kwotę wolną zwiększył - uwaga - o 2 zł. Tyle był w stanie Donald Tusk zrobić przez osiem lat rządów" - podkreślił Fogiel.

Dodał, że jedyną partią, która w sposób znaczący dla portfeli Polaków podniosła kwotę wolną od podatku było Prawo i Sprawiedliwość. "Zrealizowaliśmy w ten sposób postulat, który przez wiele lat pojawiał się w debacie publicznej" - zauważył polityk PiS.

"Podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Dzięki temu każdy Polak do 30 tys. zł nie płaci w ogóle podatku. Jak głosowała PO nad tym projektem? (...). Mamy tutaj wynik głosowania: Platforma Obywatelska - liczba członków klubu 126 osób, głosowały 123 osoby, przeciw 123 osoby. Cała PO obecna wówczas w Sejmie jak jeden mąż głosowała przeciw wyższej kwocie wolnej. Nie chcieli, żeby Polacy mieli więcej pieniędzy w kieszeni. Jeżeli wtedy nie chcieli, to niech nie oczekują, że ktokolwiek uwierzy w te bajki Tuska. Co więcej - on sam w nie nie wierzy i sam ich nie pamięta" - ocenił Fogiel.

Dodał, że poza kwotą wolną od podatku rząd podwyższył także drugi próg podatkowy - z nieco ponad 80 tys. do 120 tys. "Może chociaż wtedy PO, tak dzisiaj zatroskana o portfele Polaków to poparła. Rozczaruje państwa, bo to było to samo głosowanie, ta sama ustawa" - mówił Fogiel.