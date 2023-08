R. Fogiel: w czwartek komisja SZ zajmie się projektem uchwały ws. "obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce"

W czwartek, o godz. 8 zbierze się sejmowa komisja spraw zagranicznych, by zająć się projektem uchwały "w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce" - poinformował w środę PAP przewodniczący tej komisji Radosław Fogiel (PiS).

We wtorek do Sejmu wpłynął projekt uchwały "w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce". Złożyli go posłowie PiS, a na przedstawiciela wnioskodawcy wyznaczony został Radosław Fogiel.

W dokumencie podkreślono m.in., że "Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać".

Projekt jest m.in. odpowiedzią na słowa szefa EPL Manfreda Webera, który w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o "zwalczaniu PiS-u". Stwierdził też, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media".

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na słowa niemieckiego polityka wezwał go do debaty telewizyjnej 2 października.