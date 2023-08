R. Fogiel: w kwestii bezpieczeństwa i obronności Tusk nie ma nic do powiedzenia

W kwestii bezpieczeństwa i obronności lider PO Donald Tusk nie ma nic do powiedzenia; jego jedyną odpowiedzią są kłamstwa i agresja - ocenił w piątkowej rozmowie z PAP szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

Odniósł się w ten sposób do piątkowych wypowiedzi lidera Platformy dotyczących incydentu z białoruskimi helikopterami, które we wtorek naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że tego dnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe.

W piątek podczas spotkania z wyborcami z Ustroniu (woj. śląskie) do incydentu nawiązał szef Platformy Donald Tusk. "Dzisiaj problemem jest nie tylko nasz sąsiad, a więc nieodpowiedzialny dyktator (Białorusi Alaksandr) Łukaszenka, nie tylko grupy wagnerowców, nie tylko wojna w Ukrainie, ale dzisiaj naszym problemem jest także to, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli rząd, który z tymi sprawami kompletnie sobie nie radzi" - stwierdził Tusk.

"Rząd, który w sposób demonstracyjny, bezwstydny rozbroił polską armię, pokazał światu, że Polska za ich rządów nie przygotowuje się realnie do obrony" - mówił także Tusk. Wskazywał też, że "zadłużamy się na dziesiątki miliardów złotych w Korei za obietnice czołgów i haubic w przyszłości". "Wojna jest dzisiaj. (Antoni) Macierewicz, (Jarosław) Kaczyński, (Mateusz) Morawiecki rozbroili Polskę" - stwierdził szef PO.

O odniesienie się do słów Tuska PAP poprosiła posła PiS, szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosława Fogla. W jego ocenie "widać, że Tusk jest przyparty do muru". Według Fogla szef Platformy "w kwestii bezpieczeństwa i obronności nie ma nic do powiedzenia". "Jedyną jego odpowiedzią są kłamstwa i agresja" - powiedział.

"Zarzuca Prawu i Sprawiedliwości niewłaściwe działania w kwestii bezpieczeństwa człowiek, który był przeciwny budowie muru, kiedy polska granica była atakowana przez (Alaksandra) Łukaszenkę i (Władimira) Putina, człowiek, który mówił wtedy o migrantach, którzy mieli w Polsce i sąsiednich wprowadzić destabilizację, że: to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na świecie" - zauważył Fogiel. "On dziś ma czelność mówić o bezpieczeństwie Polski. Myśli, że Polacy zapomnieli o tych jego słowach" - dodał.

Polityk PiS stwierdził także, że "sam Tusk najlepiej unaocznił przepaść między rządami PO a rządami PiS, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, kiedy na wiecu mówił z dumą o sprowadzeniu do Polski 100 używanych Leopardów, które wymagały remontu i to było jego główne osiągnięcie". "Rząd PiS kupuje w pierwszym rzucie prawie 550 nowoczesnych czołgów, czyli 180 koreańskich K2, 280 Abramsów w najnowszej wersji i 115 Abramsów w wersji nieco starszej" - zaznaczył. "550 czołgów ze światowej czołówki kontra 100 używanych, niemieckich Leopardów - bo skąd Donald Tusk mógł cokolwiek pozyskiwać, jak nie z Niemiec. I to najlepsze podsumowanie tej różnicy" - powiedział poseł.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych za "bezczelne" uznał słowa Tuska o rzekomym rozbrajaniu Polski. "Mówi to człowiek, za którego rządów zlikwidowano wiele jednostek wojskowych po wschodniej stronie Wisły i polska doktryna obronna polegała na wpuszczeniu agresora głęboko w polskie terytorium" - wskazywał. "Wystarczy przywołać tylko jeden rok z rządów Tuska - rok 2011 - kiedy zlikwidowano pułk w Suwałkach, dywizję z siedzibą w Legionowie, brygadę z siedzibą w Lublinie i batalion z siedzibą w Siedlcach" - wyliczał polityk.

O incydencie zostało poinformowane NATO.

Także we wtorek późnym wieczorem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwana została charge d'affaires Ambasady Białorusi. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował w środę w RMF FM, że spotkanie w MSZ z białoruską chargé d'affaires "było bardzo krótkie".

"Przekazaliśmy zdecydowany protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej, ale też z eskalacją działań wymierzonych w Ukrainę, bo Białoruś jest również współsprawcą tej wojny. Ale też przede wszystkim obniżaniem poziomu bezpieczeństwa przy naszej granicy: relokacją wagnerowców, atakami przez zorganizowane grupy migrantów - to cały czas niestety ma miejsce. Sprzeciwiamy się temu i będziemy się przed tym bronić" - powiedział Jabłoński.

W piątek polskie MSZ poinformowało, że Ambasada RP w Mińsku przekazała MSZ Białorusi informacje niezbicie potwierdzające fakt, że 1 sierpnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. Białoruś została wezwana do pilnego wyjaśnienia incydentu i zaprzestania prowokacji wzdłuż granicy.