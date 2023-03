R. Fogiel: w Sztokholmie chcemy poruszyć m.in. kwestię rozpoczęcia rozmów akcesyjnych UE z Ukrainą

Kwestie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych UE z Ukrainą i dalszych sankcji na Rosję będą wśród tematów, które zamierza poruszyć polska delegacja podczas międzyparlamentarnej konferencji w Sztokholmie - zapowiedział w rozmowie z PAP szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

W czwartek, w stolicy Szwecji rozpoczyna się dwudniowa Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Spotkanie jest organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru szwedzkiej prezydencji w Radzie UE. Sejm będą reprezentować: Radosław Fogiel, przewodniczący komisji obrony narodowej Michał Jach (PiS) oraz wiceszef komisji ds. UE Sylwester Tułajew (PiS).

Fogiel powiedział PAP, że najważniejszym elementem rozmów w Sztokholmie będzie panel na temat rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. "Na pewno będziemy tutaj wykorzystywać nasze dotychczasowe doświadczenia, żeby również na tym forum przekonywać naszych sojuszników o konieczności większego, szybszego wsparcia (Ukrainy)" - powiedział szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Zapowiedział, że będzie też chciał "poruszyć kwestię rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą", która obecnie ma status kandydata. "Ale przecież nie powinniśmy się na tym zatrzymywać. W tej kwestii jest potrzeba determinacja i Polska tę determinację ma" - zapewnił.

Dodał, że na konferencji polska delegacja będzie chciała poruszyć również temat dalszych sankcji na Rosję.

Fogiel zaznaczył, że spotkanie w Sztokholmie będzie też okazją do dyskusji na temat przyszłości bezpieczeństwa i obrony Europy. "Z naszego punktu widzenia warto poruszać temat szczelności granic i ich zabezpieczania" - powiedział.

Został zapytany, czy w Sztokholmie będzie też podnoszony temat akcesji Szwecji i Finlandii do NATO i czy będą rozmowy z parlamentarzystami z Węgier w tej sprawie. Węgry i Turcja to ostatnie kraje Sojuszu, które nie zatwierdził jeszcze przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych powiedział, że "biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację, biorąc pod uwagę, że konferencja dzieje się w Szwecji, że będą na niej przedstawiciele Finlandii i zapewne Węgier - na pewno ten temat będzie nie do uniknięcia". "I dobrze, bo zależy nam na tym, żeby rozszerzenie Sojuszu zostało zrealizowane do lipcowego szczytu NATO w Wilnie" - powiedział Fogiel.

Jak zapowiedziało Centrum Informacyjne Sejmu, parlamentarzyści mają również rozmawiać w Sztokholmie o wyzwaniach i możliwościach związanych z Kompasem Strategicznym UE - dokumentem wytyczającym kierunki rozwoju europejskiej polityki obronnej. Wstępny program konferencji przewiduje także wymianę poglądów nt. priorytetów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Planowana jest też debata nt. Arktyki.