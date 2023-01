R. Fogiel: zależy nam na tym, żeby mimo różnicy zdań jedność Zjednoczonej Prawicy została zachowana

Zależy nam na tym, żeby mimo różnicy zdań jedność Zjednoczonej Prawicy została zachowana - powiedział szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) odnosząc się do braku porozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy ws. projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w nocy ze środy na czwartek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować dla Polski środki z KPO. Wcześniej komisja zaakceptowała szereg uwag redakcyjnych Biura Legislacyjnego oraz jedną poprawkę PiS. Poprawki opozycji przekształcające główne z zapisów ustawy nie uzyskały większości. Drugie czytanie projektu w Sejmie jest zaplanowane na czwartek o godz. 17.

Radosław Fogiel, odnosząc się w czwartek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski do prac nad nowelizacją ustawy o SN zaznaczył, że wspiera działania, które mają szanse doprowadzić do przerwania klinczu jeśli chodzi o środki z KPO. Dodał, że są to pieniądze, które można wykorzystać na wzmocnienie Polski. "Mam nadzieję, że będę miał okazję za nią zagłosować" - powiedział.

Na uwagę, że jego klubowa koleżanka Maria Kurowska (Solidarna Polska), w trakcie pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o SN, powiedziała z mównicy, że "kto ma Polskę w sercu, nie zagłosuje nigdy za tą ustawą" odparł, że jest różnica zdań między PiS a SP w tej sprawie.

"Zrzucę to na karb specyficznej ekspresji pani poseł. Jeżeli ktoś używa tego rodzaju sformułowań to myślę, że posuwa się kilka kroków za daleko. Bo sądzę, że i nam, i kolegom z Solidarnej Polski zależy na naszym kraju w jednakowym stopniu i tego rodzaju opinie są nieuzasadnione" - ocenił Fogiel.

Dodał, że "nie ma akceptacji dla takiego języka i (poseł Kurowska) powinna przede wszystkim przeprowadzić autorefleksję". Jak dodał, nie sądzi, aby za wypowiedzenie tych słów posłanka poniosła konsekwencje. "Dzisiaj zależy nam na tym, żeby mimo różnicy zdań jedność Zjednoczonej Prawicy została zachowana" - powiedział polityk.

Na uwagę, że o tym, że nie ma tej jedności świadczą m.in. słowa posłanki Kurowskiej odparł: "możemy porozmawiać jutro po bloku głosowań. Zobaczy pan, że ta jedność jest w zdecydowanej większości spraw".

Pytany o to, czy nowelizacja ustawy o SN w całości będzie głosowana w piątek podkreślił, że "nie dałby sobie jeszcze ręki uciąć, że to będzie to posiedzenie Sejmu". "Dzisiaj zbyt wcześnie, żeby to przesądzać" - zaznaczył. "Cały czas jest kwestia prowadzenia konsultacji między różnymi ośrodkami, żeby ta ustawa była satysfakcjonująca i dla prezydenta, i dawała jakąś gwarancję odblokowania tych środków" - mówił Fogiel. "Nie będziemy chcieli przepychać ustawy, co do której nie ma pewności, że całość procesu legislacyjnego przebiegnie w sposób niezakłócony" - dodał.

PiS złożyło projekt o SN w Sejmie 13 grudnia ub.r. Zgodnie z nim sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Założenia projektu były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm miał zająć się projektem w grudniu ubiegłego roku, ale został on zdjęty z porządku obrad. Wcześniej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem i zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Negatywnie o projekcie wypowiadał się od początku koalicjant PiS - Solidarna Polska, według której proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. PO tym jak Zbigniew Ziobro poinformował, że Solidarna Polska oczekuje od szefa rządu spotkania i rozmów o proponowanych przepisach, premier Mateusz Morawiecki dwukrotnie rozmawiał z politykami SP.