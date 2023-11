R. Kropiwnicki: szefem klubu KO został wybrany Borys Budka

Borys Budka został wybrany na szefa klubu KO, pewnie do czasu utworzenia rządu - powiedział PAP w poniedziałek poseł Robert Kropiwnicki po zakończeniu posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej.

W poniedziałek, przed południem, w Sejmie zebrał się na posiedzeniu klub KO. Po zakończeniu spotkania PAP zapytała Kropiwnickiego o podjęte tematy i decyzje. Odparł, że politycy KO zajęli się przyjęcie regulaminu, wyborem szefa klubu, skarbnika i sekretarza.

Pytany, kto został wybrany na szefa klubu KO, odparł, że: "Borys Budka został wybrany na szefa, pewnie do czasu utworzenia rządu". "Taka była zresztą zapowiedź" - zaznaczył. Pytany o to, kto został wiceszefem, odpowiedział, że "na to jeszcze przyjdzie czas".

Kropiwnicki - odpowiadając o stanowisko KO ws. kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałek Sejmu - powiedział, że "była jednoznaczna rekomendacja o głosowaniu przeciw jeszcze na Radzie Krajowej".

W poniedziałek o godzinie 12 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzy je Marszałek Senior Marek Sawicki (PSL) powołany przez prezydenta na tę funkcję. Podczas posiedzenia nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.