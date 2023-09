R. Sikorski: na informacje za moich czasów o korupcji przy wydawaniu wiz reagowałem np. odwołując cały personel konsulatu

Potwierdzam słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że za moich czasów także pojawiały się informacje o zagrożeniach korupcyjnych przy wydawaniu wiz; reagowałem w ten sposób, że np. w Łucku kazałem odwołać cały personel konsulatu - napisał we wtorek b. szef MSZ Radosław Sikorski.

"Potwierdzam słowa Zbigniewa Ziobry, że za moich czasów także pojawiały się informacje o zagrożeniach korupcyjnych przy wydawaniu wiz. Reagowałem w ten sposób, że np. w Łucku na Ukrainie kazałem odwołać CAŁY personel konsulatu" - czytamy na koncie Sikorskiego w mediach społecznościowych.

We wtorek w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się konferencja Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie Wojciecha Smolenia w sprawie postępowań dotyczących nieprawidłowości przy wydawaniu wiz prowadzonych w latach 2008-2015. Omówiono sprawy byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie i byłego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Dotyczyły one nieprawidłowości przy wydaniu wiz w konsulatach RP w Łucku i Lwowie na Ukrainie.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że szczegółową wiedzę o tych śledztwach pozyskano w związku z kwerendą, która została zlecona przy okazji aktualnego postępowania dotyczącego nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, prowadzonego przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Celem kwerendy było zapoznanie się z ustaleniami organów ścigania w sprawach wizowych, które mogłyby być pomocne przy ustalaniu mechanizmów przestępczych w aktualnym śledztwie.

Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie Wojciech Smoleń, który zapoznał się z aktami sprawy byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - ocenił, że w śledztwie nie został rozliczony wątek korupcyjny i zostało ono przedwcześnie umorzone. Prokurator cytował m.in. zeznania oficera Biura Ochrony Rządu, z których - jak relacjonował - wynika, że za miejsce w kolejce po wizę w tych konsulatach płaciło się 200 hrywien, czyli około 20 zł. "Z protokołu kontroli z marca 2008 r. wynika, że dziennie chętnych do uzyskania wizy było ok. 2500 do 2800 osób. Na samej kolejce są już konkretne kwoty. Za uzyskanie wizy, jak wskazują materiały śledztwa, żądano kilkaset euro" - powiedział.

Ziobro zwrócił także uwagę na wiedzę ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego o nieprawidłowościach w konsulatach. "Dotarliśmy do pisma MSZ podpisanego przez ówczesnego ministra, czyli pana Radosława Sikorskiego; wynika z niego, że Sikorski miał wiedzę na temat informacji wskazujących na poważne nieprawidłowości, możliwe tło korupcyjne zachowań służb konsularnych związanych z wydawaniem wiz na wielką skalę" - przekazał minister, trzymając dokument w ręku.

Dodał, że po ok. 2 latach po ujawnieniu możliwości korupcji w śledztwie warszawskiej prokuratury, podobny proceder został ponownie wykryty w tych samych placówkach na Ukrainie. Sprawę tę badała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, a następnie ówczesna Prokuratura Apelacyjna w Katowicach. Również to postępowanie, pomimo skierowania w niej aktów oskarżenia, zostało ocenione jako niewyczerpane dowodowo.

Ziobro zapewnił, że w obu sprawach - byłych prokuratur apelacyjnych w Warszawie i Katowicach - przesłuchani zostaną kolejni świadkowie, nie tylko z niższego personelu MSZ, a sprawa byłej katowickiej prokuratury apelacyjnej zostanie przeanalizowana pod kątem dołączenia jej do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Przemawiają za tym zasady ekonomiki procesowej, w tym łączność podmiotowo-przedmiotowa spraw.

W sierpniu 2012 r. przedstawiciele MSZ informowali, że zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich konsulów odpowiedzialnych za wydawanie wiz w Łucku, jako, że kontrola w tamtejszym konsulacie wykazała m.in. stosowanie nieuzasadnionych preferencji dla niektórych interesantów.

Kierujący wówczas Departamentem Konsularnym MSZ Mirosław Gajewski informował, że kontrola procesu wizowego przeprowadzonego przez ekspertów wykazała szereg nieprawidłowości, a decyzje personalne zapadły dzień po zakończeniu kontroli. Jak informował ówczesny rzecznik resortu Marcin Bosacki, kierownik wydziału wizowego po odwołaniu do Polski został zwolniony ze służby zagranicznej, a pozostali konsulowie, jako pracownicy kontraktowi, po odwołaniu ich do Polski automatycznie przestali pracować w MSZ.

Gajewski tłumaczył wówczas na konferencji, że nieprawidłowości, jakie wykazała kontrola, dotyczyły preferencyjnych terminów wydawania wiz, a zastosowana tzw. "opcja zerowa", czyli odwołanie wszystkich konsulów wizowych, jest pochodną obowiązującej w MSZ zasady "zero tolerancji dla korupcji".