R.Terlecki: Konrad Szymański był bardzo dobrym ministrem, ale w polityce zmiany są czasem konieczne

Konrad Szymański był bardzo dobrym ministrem ds. UE, ale w polityce zmiany są czasem konieczne. Szymon Szynkowski vel Sęk jest bardzo dobrym wiceministrem SZ, specjalistą od spraw niemieckich. Myślę, że będzie jeszcze lepszy na funkcji ministra ds. UE - uważa wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

W czwartek o godz. 19 w Belwederze prezydent Andrzej Duda powoła Szymona Szynkowskiego vel Sęka na stanowisko ministra ds. Unii Europejskiej. Szynkowski vel Sęk - obecnie wiceminister spraw zagranicznych - zastąpi odwołanego w środę ze stanowiska Konrada Szymańskiego.

W rozmowie z dziennikarzami do tych zmian w rządzie odniósł się wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Polityk ocenił, że Szymański był "bardzo dobrym ministrem". "Myślę, że bardzo się sprawdzał w tej roli. No, ale tak to jest w polityce, że zmiany czasem są konieczne" - stwierdził Terlecki.

Jak podkreślił, Szynkowski vel Sęk "jest bardzo dobrym wiceministrem, specjalistą od spraw niemieckich". "Myślę, że będzie jeszcze lepszy na tym stanowisku" - ocenił wicemarszałek Sejmu.