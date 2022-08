R.Terlecki: wszystko wskazuje na to, że na początku września odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu

Rząd przygotowuje rozwiązania odnośnie dopłat dla indywidualnych odbiorców ciepła; wszystko wskazuje na to, że na początku września zbierze się Sejm i przegłosuje odpowiednie ustawy - powiedział w niedzielę wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

Szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do medialnych spekulacji odnośnie dodatkowego posiedzenia Sejmu, do którego miałoby dojść w pierwszych dniach września.

"Są ustawy, które są potrzebne, między innymi rozszerzenie wsparcia dla opalających jeszcze bardziej tradycyjnymi metodami swoje mieszkania. Tu rząd przygotowuje pewne rozwiązania, niektóre są już przygotowane. Wszystko wskazuje na to, że na początku września zbierze się Sejm i te ustawy przegłosuje" - powiedział.

Zapytany o to, czy dodatkowe posiedzenie Sejmu nie jest związane z "roszadami" w ramach rządu zaprzeczył. "Żadnych roszad na razie nie przewidujemy, a jeżeli miałyby one nastąpić, to dowiemy się o nich we wrześniu" - dodał.

W sierpniu w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że rząd przygotował kompleksowe rozwiązanie dla indywidualnych odbiorców ciepła. Chodzi m.in. o dopłaty dla osób ogrzewających domy pelletem, drewnem, olejem opałowym czy LPG.

W połowie sierpnia w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Projekt przewiduje też ograniczenie podwyżek cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.

