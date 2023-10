R. Terlecki: wydaje mi się, że to była debata dwóch liderów: obozu rządowego i opozycji

Wydaje mi się, że to była debata dwóch liderów: obozu rządowego i opozycji – powiedział we wtorek w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), nawiązując do poniedziałkowej debaty w TVP. Jego zdaniem pozostali uczestnicy debaty stanowili „tło dla starcia dwóch głównych konkurentów”.

W poniedziałek w warszawskim studiu ATM odbyła się zorganizowana przez Telewizję Polską debata wyborcza, w której udział wzięli przedstawiciele sześciu komitetów, którzy zarejestrowali się we wszystkich okręgach. PiS reprezentował premier Mateusz Morawiecki, KO - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Trzecią Drogę - lider Polski 2050 Szymon Hołownia, Konfederację - poseł Krzysztof Bosaka, a Bezpartyjnych Samorządowców - Krzysztof Maj.

"Wydaje mi się, że to była debata dwóch liderów: obozu rządowego i opozycji" - powiedział we wtorek Terlecki, odnosząc się do debaty.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu wspólna krytyka polityki rządu przez wszystkich uczestników debaty sprawiła, że wypadli oni "bezbarwnie". "Stanowili wyłącznie tło dla starcia dwóch głównych konkurentów" - ocenił Terlecki.

Odnosząc się do możliwości sprawowania władzy przez mniejsze ugrupowania, polityk PiS powiedział: "Gdyby opozycja wygrała, nie mieliby nic do powiedzenia, bo przecież będzie rządzić Tusk i Platforma, a oni będą przystawkami politycznymi".

Terlecki pytany był też o szanse Trzeciej Drogi na zadowalający wynik wyborczy. "Nie ma Trzeciej Drogi. Są dwie koncepcje przyszłości Polski. Jedna to koncepcja jej rozwoju, a druga przekazania władzy Brukseli i Berlinowi" - stwierdził wicemarszałek Sejmu.