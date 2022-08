R.Trzaskowski: dziś wszyscy musimy współpracować i budować porozumienie na opozycji

Wszyscy musimy ze sobą współpracować, budować zaufanie na opozycji, bo trudno dziś sobie wyobrazić taką sytuację, w której to jedna partia demokratyczna wygrałaby wybory; Campus Polska Przyszłości to miejsce, gdzie możemy budować zaufanie - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO).

Poniedziałek to kolejny dzień Campusu Polska Przyszłości odbywającego się w olsztyńskim miasteczku Kortowo z udziałem m.in. polityków, samorządowców i młodzieży. Organizatorem spotkania jest Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W poniedziałek wieczorem Trzaskowski pytany był w Polsat News o debaty, które odbył podczas Campusu z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią czy szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na pytanie, czy to jego demonstracja wobec szefa PO Donalda Tuska, że to Trzaskowski, a nie Tusk zaprasza liderów partii opozycyjnych do rozmowy, polityk odpowiedział: "Przede wszystkim moim gościem będzie sam Donald Tusk i to całkowicie naturalne, bo przecież jesteśmy razem w PO, ta rozmowa będzie dla nas bardzo ważna". "Natomiast Campus to jest miejsce, w którym przede wszystkim musimy myśleć o przyszłości. Dość już patrzenia w przeszłość i rozdrapywania ran" - dodał.

Według Trzaskowskiego, "jeśli chcemy mieć receptę dla Polek i Polaków, to trzeba rozmawiać o tych rozwiązaniach, które są dla młodych ludzi najważniejsze". "Natomiast ja się też cieszę, że to jest też taka przestrzeń, w której politycy partii demokratycznych mogą się spotkać, mogą ze sobą rozmawiać, bo tu polityków partii opozycyjnych jest znacznie więcej i miejsce, gdzie możemy budować zaufanie" - zaznaczył.

Na uwagę, że to on zaprasza Tuska, a nie odwrotnie, prezydent Warszawy odparł, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, gdy pierwsza - ubiegłoroczna - edycja Campusu była już właściwie gotowa. "My jasno mówiliśmy o tym, że będziemy kontynuowali tę inicjatywę, więc ja bym się tu nie doszukiwał niczego dziwnego, bo to jest całkowicie naturalne. Bez silnych partii politycznych, silnej PO i KO my nie wygramy wyborów, to jest jasne" - ocenił polityk Platformy.

"Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że trzeba również integrować samorządowców, zwracać się do młodego pokolenia i nie tylko ex cathedra wygłaszać swe poglądy, ale wsłuchać się w to, co mówią nam młodzi ludzie, dać im szansę, czas na to, by powiedzieli nam, co jest dla nich istotne. (...) Po to (jest Campus) - rozmawiajmy o przyszłości, budujmy zaufanie i przede wszystkim wsłuchujmy się w głos młodego pokolenia" - zaznaczył.

Trzaskowski pytany był też o ostatni sondaż "Super Expressu", w którym 55 proc. wyborców PO uznało, że to Donald Tusk powinien być liderem partii, a 27 proc., że właśnie Trzaskowski. Na pytanie, czy jest zawiedziony, prezydent Warszawy odparł: "Ale przecież to jest całkowicie naturalne - Donald Tusk jest przewodniczącym PO i wszyscy, którzy kibicują PO czy też Koalicji Obywatelskiej jasno to uznają. W związku z tym mnie w tym wyniku absolutnie nic nie dziwi".

"Wszyscy musimy ze sobą współpracować i to nie tylko w ramach PO czy KO, to jest całkowicie zrozumiałe, ale musimy również sięgać po niezdecydowanych wyborców, rozmawiać z nimi, (...) i budować zaufanie na opozycji, bo dziś trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której to jedna partia demokratyczna wygrałaby wybory. Więc rozmawiajmy, budujmy porozumienie, a to jest całkowicie naturalne, najbliższa jest mi moja własna partia- Platforma i koalicja Obywatelska, ale również naturalne jest to, że rozmawiamy z innymi" - powiedział.