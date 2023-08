R. Trzaskowski: Hołownia nie odpowiedział na zaproszenie na Campus Polska

Lidera Polski 2050 Szymona Hołowni nie będzie na Campusie Polska Przyszłości. Nie odpowiedział na zaproszenie - powiedział w piątek w TVN24 prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Dodał, że Trzecią Drogę reprezentował będzie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W piątek w Olsztynie startuje zorganizowany z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego Campus Polska Przyszłości 2023.

Trzaskowski zapytany na antenie TVN 24, dlaczego na Campusie Polska Przyszłości 2023 nie będzie Szymona Hołowni odparł, że nie odpowiedział na zaproszenie. "Ja rozumiem, że jest cały czas w trasie, ale Trzecia Droga będzie reprezentowana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza" - powiedział Trzaskowski.

Podkreślił, że "nie doszukuje się w tym niczego". "Po prostu tak to jest. Zaczęła się kampania wyborcza w związku z tym i tak się cieszę, że większość liderów partyjnych będzie na Campusie, że Trzecia Droga będzie reprezentowana, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby te wszystkie głosy były reprezentowane, żeby młodzi ludzie mogli zadawać pytania absolutnie wszystkim. Na tym polega idea Campusu" - stwierdził Trzaskowski.

"Formuła tych występów będzie taka, że Robert Biedroń będzie z Włodzimierzem Czarzastym, ja będę z Donaldem Tuskiem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Szymon Hołownia dołączył do Władysława Kosiniak-Kamysza. Krzesło zawsze może być dostawione" - podkreślił polityk PO.

Dopytany o lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, który wystartuje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, zaznaczył, że "ten głos jest potrzebny w debacie", bo to "taki głos buntownika, który stara się przełożyć tę swoją buntowniczą energię na coś pozytywnego". "To nie znaczy, że on zapisał się do jakiejś partii. Po prostu chce być po stronie opozycyjnej. Na naszych listach są wszystkie partie Koalicji Obywatelskiej, ale też dopraszamy ludzi, którzy nie zgadzają się na tę Polskę, którą dzisiaj w naszym kraju mamy" - wyjaśnił.

Zapytany z kolei, czy nie obawia się, że po wyborach Michał Kołodziejczak będzie współpracował z PiS, stwierdził, że "głęboko wierzy w to, że Michał Kołodziejczak ma kręgosłup i pewną integralność".

Trzaskowski był też pytany o kwestię jego nieobecności w ratuszu i w Warszawie w związku z obecnością na Campusie Polska Przyszłości 2023 i podczas kampanii wyborczej. "Jeżeli mnie nie ma cały dzień w Warszawie, to wtedy biorę urlop. No chyba, że jestem gdzieś w sprawach służbowych. Oczywiście na Campus wziąłem urlop, tak żeby sprawa była absolutnie czysta" - wyjaśnił.