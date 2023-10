Trzaskowski: absolutnym priorytetem odblokowanie pieniędzy z KPO

Jednym z naszych absolutnych priorytetów jest odblokowanie pieniędzy z KPO; mam nadzieję, że będzie można to zrobić naprawdę szybko, bo wszyscy tych pieniędzy potrzebujemy - podkreślił w czwartek wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W czwartek, po godz. 15 w Warszawie zebrał się na posiedzenie Zarząd Krajowy PO.

Trzaskowski powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania, że jego uczestnicy nastawieni są przede wszystkim na rozmowy o tym, co chcą zrobić, a nie na rozmowy o stanowiskach. Bo - jak dodał - "mamy swoich sto konkretów".

"Dzisiaj się cieszymy z tego, że mamy rząd opozycyjny, będziemy rozmawiali o kampanii. Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby rozmawiać o wszystkich personaliach. I naprawdę proszę mi wierzyć, to dla nas nie jest najważniejsze" - powiedział wiceszef PO.

Dopytywany, czy z tymi koalicjantami, czyli Lewicą i PSL uda się te konkrety zrealizować, Trzaskowski powiedział: "Będzie dobrze, przecież wszyscy wiemy od miesięcy, że będziemy razem rządzić".

Na uwagę, że PSL ma inne zdanie np. w sprawie aborcji, prezydent Warszawy odparł, że stanowisko KO i Lewicy jest w tej kwestii znane. "A to, że prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówili o tym, że będą decydowali poszczególni posłowie też wiemy. Dlatego za każdym razem mówiłem, żeby głosować na Koalicję Obywatelską. Mam nadzieję, że będzie większość do tego, żeby uchwalić nowe prawo dotyczące kwestii aborcji, bo szliśmy z tym na naszych sztandarach" - powiedział wiceszef PO.

Trzaskowski został też zapytany o odblokowanie środków z KPO. "Oczywiście, że będzie to absolutny priorytet" - powiedział prezydent stolicy.

Zwrócił uwagę, że jeszcze nie ma rządu, który mógłby to formalnie zrobić. "Jak będzie formalny rząd, to oczywiście, że jest to jeden z naszych absolutnych priorytetów - odblokowanie pieniędzy z KPO. I mam nadzieję, że będzie można to zrobić naprawdę szybko, bo wszyscy tych pieniędzy potrzebujemy" - zaznaczył Trzaskowski.

I - jak dodał - "dokładnie o takich rzeczach w tej chwili rozmawiamy, o rzeczach programowych, jak przyczynić się do tego, żeby te pieniądze trafiły do Polski, żeby jak najszybciej i jak najlepiej mogły być wydane".