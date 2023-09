R. Trzaskowski: nie da się wygrać wyborów tylko na negatywnych emocjach

Jestem przekonany, że oni przegrają te wybory, bo nie da się wygrać wyborów tylko na negatywnych emocjach - powiedział w poniedziałek wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski podczas wiecu wyborczego w Otwocku.

W poniedziałek podczas wiecu wyborczego PO w Otwocku (woj. mazowieckie) Rafał Trzaskowski stwierdził, że "rządzący przez ostatnie tygodnie nie zaproponowali niczego, co dotyczy przyszłości".

"Nie chcą prowadzić żadnej rozmowy na temat tego, co dla nas istotne - o służbie zdrowia, edukacji, czy psychologii dla młodych dzieciaków. Oni nie mówią o szansach europejskich. Oni tylko i wyłącznie budzą najgorsze emocje, jakie można sobie wyobrazić, tylko i wyłącznie przez cały czas szczują na kogoś" - mówił wiceprzewodniczący PO.

Zwrócił uwagę, że - zgodnie z definicją - prawica ma przywiązanie do tradycji.

"Dlaczego to nie mogą być nasze najlepsze tradycje, z których my, jako Polki i Polacy, jesteśmy dumni. My mam te cudowne tradycje otwartości, tolerancji, tę niesamowitą solidarności. Dlaczego nie możemy odwoływać się do tych dobrych tradycji? Dlaczego dzisiaj rządzący próbują pobudzić najgorsze możliwe emocje i cofać nas do tych momentów polskiej historii, z których dumni nie możemy być, do czasów głębokiej komuny albo czasów tuż sprzed wojny i pewnych aspektów debaty politycznej, którą można było wtedy usłyszeć? Dlaczego nie możemy starać się prowadzić normalnej rozmowy na temat przyszłości, używać argumentów?" - pytał Trzaskowski.

Jak zaznaczył, "jestem przekonany, że oni przegrają te wybory, bo nie da się wygrać wyborów tylko na negatywnych emocjach".

"Do tego was namawiam, (...) żeby zastanowili się na tym, co naprawdę najważniejsze? Czy chcą normalnej rozmowy, czy chcą wrzasku? Czy chcą rozmowy o przyszłości, czy rozmawiać z ludźmi, którzy tylko oglądają się do tyłu i nie mają absolutnie nic do zaproponowania" - zaapelował Trzaskowski.

