R.Trzaskowski: potrzebna jest w Polsce agenda, z którą może utożsamić się każdy

Potrzebna jest nam w Polsce agenda, z którą może utożsamić się każdy — powiedział w piątek w Bydgoszczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem wspólnym celem powinna być obecnie realizacja Krajowego Planu Odbudowy, który w jego ocenie ma w sobie "olbrzymią agendę modernizacyjną".

Trzaskowski zainaugurował w piątek w Bydgoszczy Campus Academy, czyli kontynuację odbywającego się latem w Olsztynie Campusu Polska Przyszłości.

"Potrzebna jest nam narracja, która wyjdzie poza polaryzację, wyjdzie poza doraźne podziały. Taką rozmowę chciałem wam dziś zaproponować - wyjście ze strefy komfortu i porozmawianie o tym, co dalej. Potrzebna jest nam w Polsce agenda, z którą może utożsamić się każdy, niezależnie od tego, na jaką partię głosuje. Kiedyś takie porozumienie byliśmy w stanie osiągnąć, a dziś jest to niebywale trudne" - mówił Trzaskowski.

Ocenił, że w ostatnim czasie tylko raz - jako klasa polityczna i społeczeństwo - w olbrzymiej większości "byliśmy się w stanie zgodzić - ws. pomocy Ukrainie, naszym sąsiadom".

"To porozumienie udało się tylko w momencie olbrzymiego zagrożenia. Niestety wygląda na to, że to jest w pewnym sensie wyjątek od reguły" - wskazał.

Podkreślił, że po pierwszej fazie modernizacji zapoczątkowanej w roku 1989 obecnie Polskę czeka wyzwanie i konieczność kolejnej fazy tego rodzaju.

"Weszliśmy do NATO i UE. Rozwijaliśmy się w absolutnie niebywałym tempie. (...) Jesteśmy drugim państwem na świecie najszybciej rozwijającym się w ostatnich 30 latach - po Chinach. (...) Rozwijaliśmy się w tempie niebywałym. Nasza gospodarka urosła ośmiokrotnie" - powiedział Trzaskowski.

Jego zdaniem Krajowy Plan Odbudowy jest szansą i olbrzymią agendą modernizacji UE oraz Polski, gwarantującą skok cywilizacyjny. "Dziś powinniśmy tę agendę wspólnie realizować, to powinien być nasz cel" - dodał.