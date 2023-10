R. Trzaskowski w Wodzisławiu Śląskim: idziemy po zwycięstwo, ale z pokorą

Idziemy po zwycięstwo, ale z pokorą – mówił w piątek na briefingu na rynku w Wodzisławiu Śląskim wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z pokorą, bo wiemy, jak bardzo trudne zadania przed nami: zmieniać Polskę, starać się zasypywać podziały – wyjaśniał.

Wizyta Trzaskowskiego w Wodzisławiu Śląskim była podzielona na dwie części: wystąpienia lokalnych kandydatów oraz wiceszefa PO i serię pytań dziennikarzy. Zwracając się do kilkuset zgromadzonych na rynku osób Trzaskowski podziękował tym, którzy uczestniczyli w "Marszu Miliona Serc" w Warszawie, wzywał do aktywności na "ostatniej prostej kampanii" i zapowiedział kolejne spotkania przedwyborcze m.in. w piątek w Bytomiu i w sobotę w Bielsku-Białej, aby "rozmawiać o przyszłości".

"My naprawdę chcemy rozmawiać o przyszłości, jesteśmy nastawieni na spokojną rozmowę o tym, co można zrobić dla Polski, co można zrobić dla Śląska. Wszyscy, skądkolwiek jesteśmy, od was uczymy się tej twardej postawy, szacunku dla pracy, dla godności. To jest dla nas niesłychanie istotne - ta lekcja, która zawsze płynie z waszych gorących serc" - mówił do mieszkańców woj. śląskiego.

"Mamy bardzo konkretny program, także program na 100 dni rządzenia, w którym również znajdują się bardzo istotne punkty dla Śląska. One mówią o tym, że chcemy tutaj przede wszystkim tworzyć nowe miejsca pracy, bo mamy olbrzymi szacunek dla tradycji tej ziemi i głównie nam zależy na tym, aby Śląsk dalej się mógł dynamicznie rozwijać" - przekonywał Trzaskowski.

"Nie dajcie sobie państwo wmówić, że jest jakakolwiek sprzeczność pomiędzy szukaniem rozwiązań, które będą walczyły z kryzysem klimatycznym, które pozwolą nam walczyć o czyste powietrze, a z drugiej strony dbaniem o miejsca pracy i o tę tradycję, która tak ważna jest dla mieszkańców całego województwa. O tym będę dzisiaj mówił w Bytomiu, o tych konkretnych propozycjach" - zapowiedział oceniając, że to odróżnia opozycję demokratyczną od PiS-u, od rządzących.

"Bo wsłuchajcie się państwo w te ostatnie tygodnie kampanii: z tamtej strony jest tylko chęć dalszego dzielenia nas, siania nienawiści, kłamstwa i manipulacji. Oni się właściwie zajmują Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską; no, ostatnio zaczęli się również zajmować naszymi koleżankami i kolegami z innych opozycyjnych partii dlatego, że po prostu widzą, że my idziemy po zwycięstwo" - uznał.

"Idziemy z pokorą dlatego, że wiemy, jak bardzo trudne zadania przed nami. Idziemy po to, żeby zmieniać Polskę, żeby starać się zasypywać podziały - oczywiście tych podziałów między politykami pewnie nie zasypiemy, ale zależy nam bardzo na tym, żeby odzyskać te podstawową zdolność do normalnej spokojnej rozmowy o tym, co nas łączy, a łączy nas naprawdę dużo" - wyjaśniał.

Nawiązał do wprowadzonej w Wodzisławiu Śląskim nowej organizacji nauki w szkołach: z czterema dniami lekcji w tygodniu i jednym dniu poświęconym prowadzeniu konkretnych projektów. "Właśnie tego typu myślenie, jak tutaj, w Wodzisławiu, żeby uczyć prawdziwych umiejętności naszych dzieci, żeby pozwolić im rozwijać zdolność samodzielnego myślenia, pozwolić im prowadzić prace projektowe, które prowadzą do tego, że dzieciaki uczą się razem pracować w grupie - to jest dokładnie to, czego potrzebujemy" - ocenił wiceszef PO.

"Bardzo się cieszę, że tak nowoczesny, odważny przykład płynie właśnie z Wodzisławia Śląskiego, ze Śląska. A my jesteśmy nastawieni na to, żeby z państwem rozmawiać, żeby się od was uczyć. To jest też przesłanie, które dzisiaj nam przyświeca, bo my chcemy odtworzyć wspólnotę, chcemy oddać hołd wam - bohaterom życia codziennego, ludziom, którzy zapracowali na ten olbrzymi sukces, jaki mamy w Polsce" - zadeklarował.

"Zadanie dla was na te najbliższe dni: trzeba przekonywać wszystkich nieprzekonanych dlatego, że te wybory są naprawdę o naszej wolności, o naszej wolności osobistej. Ja bym nigdy nie śmiał powiedzieć komukolwiek w Polsce, jak powinna wyglądać jego czy jej rodzina; nigdy by mi to do głowy nie przyszło, zwłaszcza tutaj, na Śląsku" - mówił Trzaskowski.

"Bo wy wiecie dużo lepiej, jak wzmacniać swoją rodzinę, jak dbać o tradycję, ale jak robić to bez kompleksów, jak robić to, patrząc w przyszłość" - uznał. "To ostatnia prosta przed nami i bardzo was o to proszę: przekonujecie wszystkich, którzy się zastanawiają, czy warto iść na wybory; przekonujcie ich że te wybory mają fundamentalne znaczenie" - zaapelował Trzaskowski.